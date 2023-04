Nothing Ear 2: Neues Firmware-Update bringt einige Verbesserungen mit sich

Das in den letzten Jahren stark wachsende Unternehmen Nothing hatte Ende März die zweite Generation seiner drahtlosen Kopfhörer Nothing Ear offiziell angekündigt. Von der Presse wurden überwiegend positive Rückmeldungen abgegeben – auch mein Redaktionskollege Oliver sprach eine Empfehlung aus.

Die Entwickler bei Nothing haben offenbar noch Verbesserungspotenzial erkannt und haben nun über den firmeneigenen Blog die Veröffentlichung eines neuen Firmware-Updates bekanntgegeben.

Die Software-Aktualisierung trägt die Versionsnummer 1.0.1.88 und ist ab sofort über die Nothing X-App verfügbar. Aus den Release Notes sind etliche Verbesserungen zu entnehmen:

– Klangverzerrungen bei Verwendung von LHDC-Codec wurden behoben.

– Verbesserte allgemeine Klanglatenz

– Optimierte anpassbare ANC für eine noch mühelosere Anpassung der Geräuschunterdrückung an unterschiedliche Klangumgebungen

– Verbesserte Genauigkeit des Verbindungsstatus beim Anschließen des Ear (2) an die Stromversorgung und beim Trennen von der Stromversorgung

– Optimierte Anrufqualität, sodass Sprache kristallklar über das Mikrofon an den Gesprächspartner übertragen wird.

– Verbesserte Erkennungsfunktion, die eine genauere Erkennung ermöglicht, wann du Musik abspielst, die Wiedergabe anhältst oder den Ear (2) auflädst

