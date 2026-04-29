Bosch Smart Home Bewegungsmelder II [+M] mit Matter startet

Der Bosch Smart Home Bewegungsmelder II [+M] erweitert das System um flexible Sicherheits- und Lichtfunktionen.

Der Bewegungsmelder erfasst Bewegungen bis 13 Meter und nutzt einen Kleintierfilter bis 70 cm zur Reduktion von Fehlalarmen. Das Orientierungslicht schaltet bei Bewegung und Dunkelheit automatisch. Dank Matter ist er in Bosch Smart Home und kompatiblen Systemen nutzbar.

Er kann laut Herstellerangaben ins Alarmsystem eingebunden werden und sendet Push-Nachrichten sowie Abriss-Alarm bei Manipulation.

Smarte Sicherheits- und Lichtautomationen im Alltag

13 m Erfassung

Kleintierfilter

IP55 Innen/Außen

Matter

Bewegung und Helligkeit steuern Lampen und dienen als Statusanzeige. Sensoren für Temperatur und Helligkeit ermöglichen weitere Automationen. IP55 und flexible Montage erlauben Einsatz innen und außen.

Der Bewegungsmelder II [+M] ist ab sofort für 49,95 € erhältlich.