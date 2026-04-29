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Alkohol ist „schlecht“: Whoop liefert die Daten

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Whoop hat neue Daten in einer Studie erlangt, dass sich bereits ein alkoholisches Getränk negativ auf Schlaf und Regeneration auswirkt. Alkoholkonsum erhöht die nächtliche Herzfrequenz, senkt die HRV und verkürzt die Schlafdauer, so Whoop.

Und weil man diese Daten mit Zahlen in der App von Whoop sieht, trinken die Nutzer weniger, wenn sie das Band eine Weile getragen haben. Etwa einen Trink pro Woche oder 18,4 Prozent weniger Trinktage. Untersucht wurde das Trinkverhalten von 30.000 Whoop-Nutzern und man hat es sich 72 Wochen lang beobachtet.

Bei Whoop bezeichnet man es als eine der „bislang größten Analysen zum Zusammenhang von Alkohol und Physiologie“, die negativen Effekte sind folgende:

  • Eine erhöhte nächtliche Ruheherzfrequenz
  • Eine reduzierte Herzfrequenzvariabilität (HRV) – ein zentraler Indikator für die
  • Regeneration des autonomen Nervensystems
  • Eine verkürzte Schlafdauer
  • Eine geringere körperliche Aktivität am Folgetag

Alkohol bleibt eben eine Droge

Es ist logisch, dass Alkoholkonsum nicht gut für den Körper ist, dazu benötigt man keine Studie, aber solche Daten sind immer wieder ganz interessant. Der Zeitpunkt der Studie ist aber sicher kein Zufall, da auch direkt das neue Whoop-Band (siehe Beitragsbild) veröffentlicht wurde. Der Navigator kostet aber auch stolze 80 Euro.

Ob etwas „gut“ oder „schlecht“ ist, muss am Ende natürlich jeder selbst und für sich persönlich entscheiden, aber man kann in Deutschland immer wieder sehen, dass unser Alkoholkonsum das ist, worüber wir in den USA bei Waffen lachen. Es ist und bleibt ein Nervengift und Daten zeigen, dass es schlecht für den Körper ist.

Wir Menschen sind aber natürlich keine „perfekten“ Lebewesen und es gehört zum Leben dazu, dass man Dinge macht, die nicht immer optimal sind. Ich habe Alkohol vor ein paar Jahren aus meinem Leben gestrichen, was erst ein Experiment war (ich wollte abnehmen, es hemmt die Fettverbrennung), aber ich bin nie zurückgekehrt.

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29. April 2026 | Jetzt lesen →

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  1. Jay Kay 🍀
    sagt am

    Ja, habe auch vor knapp eineinhalb Jahren komplett aufgehört und bereue es bis jetzt nicht. Gesundheitlich sehe ich auf jeden Fall nur positives. Ab und zu geht mir ein frisch gezapftes helles schon ziemlich ab oder ein Glas Rotwein. Alkfreies Bier ist leider kein echter Ersatz, aromatechnisch fehlt da das letzte Quentchen. Und das Problem ist bei Kneipentreffen mit Freunden auch, dass diejenigen jetzt sehr negativ auffallen, nachdem sie sich ihre 4-5-6 Halben reingeballert haben, man hält sie halt nicht mehr so gut und lange aus… :-)

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