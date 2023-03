Nothing Ear 2 offiziell vorgestellt: Gleiche Optik, besserer Sound

Nothing hat sich mittlerweile als Marke etabliert und das Portfolio erweitert, doch es fing mit einem Kopfhörer an, dem Nothing Ear 1. Damit war man zufrieden und hat daher eine zweite Generation entwickelt, die ab kommender Woche verkauft wird.

Nothing Ear 2 kostet 149 Euro bei uns

Der Nothing Ear 2 kostet 149 Euro und startet somit 50 Euro über dem Nothing Ear 1, wobei man den Preis genau genommen nach ein paar Monaten erhöht hat (was nicht im Einzelhandel ankam). So kann man sagen, dass der Preis gleich bleibt.

Geschickter Marketing-Trick, und der Ear 1 verschwindet aus dem Sortiment.

Optisch tut sich nicht viel, es gibt ein paar Feinheiten beim Kopfhörer und Case, auf den ersten Blick wird man Ear 1 und Ear 2 aber kaum unterscheiden können. Die Neuerungen finden unter der Haube statt, es bleibt aber bei einem 11,6 mm Treiber.

Mit der zweiten Generation kann man ein persönliches Klangprofil erstellen, der Equalizer kann den Sound in Echtzeit anpassen, es gibt eine Hi-Res-Zertifizierung, die Mikrofone wurden neu positioniert, um ANC und Sprachqualität zu optimieren, man kann die Ear 2 mit zwei Geräten koppeln und die BT-Antenne ist jetzt außen.

Es gibt jetzt eine „kundenspezifische Membran“, die für tiefe Frequenzen optimiert wurde und es gibt noch ein neues Zweikammer-Design für einen besseren Klang.

LHDC 5.0 wird unterstützt, die Akkulaufzeit mit ANC bleibt bei 4 Stunden mit ANC, das Case wurde jedoch auf 36 Stunden optimiert. Eine IP54-Zertifizierung ist auch wieder dabei und das Case ist jetzt IP55-zertifiziert. Dinge wie Google Fast Pair und Microsoft Swift Pair sind ebenso vorhanden, wie eine App für Android und iOS.

Ein Upgrade, welches man also hören muss, auf den ersten Blick hat man nicht so viel verändert. Muss man aber vielleicht auch gar nicht, denn das Feedback der Ear 1 war ja durchaus positiv, was allerdings auch an den sehr attraktiven 99 Euro lag.

Der Vorverkauf startet heute bei Nothing und morgen bei der Telekom und ab dem 28. März, was auch der offizielle Marktstart ist, bekommt man die Nothing Ear 2 bei weiteren Partnern, darunter MediaMarkt, Saturn, Cyberport, Amazon und Otto.

