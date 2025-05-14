Smartphones

Nothing kündigt Smartphone für 1.000 Dollar an

2 Kommentare
Nothing Phone 3a Pro Front

Nothing hat diese Woche bestätigt, was man immer wieder angedeutet hat, es wird 2025 ein richtiges Flaggschiff geben. Bisher musste man beim Nothing Phone und Nothing Phone 2 noch Abstriche machen, beim Nothing Phone 3 ist das anders.

Wobei derzeit zwei Modelle im Raum stehen, vermutlich bekommen wir also ein Nothing Phone 3 und Nothing Phone 3 Pro. Mit diesem Schritt bewegt man sich aber auch in eine neue Preisliga, denn das Modell soll rund 1.000 Dollar kosten.

Mit so einem Preisanstieg werden auch die Erwartungen an Nothing steigen und ich bin gespannt, ob man diese erfüllen kann. Am Ende erinnert alles an der Strategie von Carl Pei an OnePlus (was nicht überrascht, er war immerhin OnePlus-Chef).

Apple Iphone 17 Pro Konzept 2025

Apple iPhone 18 Pro: Großer Schritt auf der Frontseite erwartet

Apple will angeblich ab 2027 ein iPhone ohne eine Aussparung auf der Frontseite verkaufen, aber bevor es dazu kommt, steht…

14. Mai 2025 | Jetzt lesen →

  1. Max 🔱
    sagt am

    1000€ sind mal krass. Da muss Nothing aber richtig abliefern.

  2. Kurt 🔅
    sagt am

    1000€ sind ja nur der Anfang. dann gibts verschiedene Speicherstufen und das genannte Pro noch dazu .

