Nothing kündigt Smartphone für 1.000 Dollar an

Nothing hat diese Woche bestätigt, was man immer wieder angedeutet hat, es wird 2025 ein richtiges Flaggschiff geben. Bisher musste man beim Nothing Phone und Nothing Phone 2 noch Abstriche machen, beim Nothing Phone 3 ist das anders.

Wobei derzeit zwei Modelle im Raum stehen, vermutlich bekommen wir also ein Nothing Phone 3 und Nothing Phone 3 Pro. Mit diesem Schritt bewegt man sich aber auch in eine neue Preisliga, denn das Modell soll rund 1.000 Dollar kosten.

Mit so einem Preisanstieg werden auch die Erwartungen an Nothing steigen und ich bin gespannt, ob man diese erfüllen kann. Am Ende erinnert alles an der Strategie von Carl Pei an OnePlus (was nicht überrascht, er war immerhin OnePlus-Chef).