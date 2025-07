Nothing Phone 3 (Pro): Carl Pei verrät Zeitraum

Nothing verzichtete letztes Jahr auf ein Phone 3 und fokussierte sich in den letzten Monaten auf die günstigeren Modelle. In diesem Jahr soll es aber wieder ein neues Phone 3 geben und das kommt im dritten Quartal, so Carl Pei. Und wohl nicht alleine.

Es steht aktuell im Raum, dass wir in diesem Jahr erstmals ein Nothing Phone 3 Pro sehen werden, die aktuellen Reihen wurden/werden bereits um ein Pro-Modell im Lineup ergänzt. Nothing plant weiterhin das bisher größte Jahr der jungen Marke.

Beim a-Modell konnte mich das Pro-Modell überzeugen, beim CMF-Modell werden wir bald sehen, ob das auch den Zusatz „Pro“ verdient. Doch bei einem Flaggschiff sind die Erwartungen ganz anders, da muss Nothing jetzt wirklich richtig abliefern.

Das Nothing Phone 2 wurde übrigens im Juli 2023 vorgestellt, der Nachfolger wird also etwa zwei Jahre später erscheinen. Nothing hatte das erst anders geplant, ich fände sowas bei den richtigen Highend-Modellen aber ehrlich gesagt allgemein gut.

-->