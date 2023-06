Nothing will es „mit den Tech-Giganten aufnehmen“

In ein paar Tagen steht das Nothing Phone 2 an und die Marke hat sich langsam aber sicher etabliert. Über 1,5 Millionen Produkte wurden bisher verkauft, Nothing bietet mehrere Kopfhörer und bisher ein Smartphone an – noch, mehr ist geplant.

Passend dazu hat man jetzt wieder frisches Geld gesammelt und konnte passend dazu neue Investoren gewinnen. Die Swedish House Mafia kommt neu dazu, hier hilft man dann in Zukunft auch mit diversen Projekten beim Marketing für Nothing.

Nothing will Tech-Giganten ärgern

Neu ist auch Highland Europe, die an der Finanzierungsrunde in Höhe von 96 Millionen Dollar beteiligt sind. Ziel sei es, dass man es bei Nothing „mit den Tech-Giganten aufnehmen und die vorherrschenden Normen herausfordern“ kann.

Es ist offensichtlich, dass es eine reale Nachfrage nach einem innovativen Konkurrenten in der Consumer-Tech-Branche gibt, und mit dieser neuen Finanzierungsrunde waren wir noch nie so gut positioniert, um unsere Vision zu verwirklichen, dass Technik wieder Freude bringt. Carl Pei, Nothing

Nothing blickt außerdem auf 8.000 private Investoren, dazu gehören auch einige Influencer, wie Casey Neistat. Das hat Konzept, denn beim Marketing steht das virale Marketing weiterhin im Fokus, da klassisches Marketing sehr teuer sein kann.

Vor allem nach dem Ende der BBK-Marken in Europa ist da durchaus eine Chance vorhanden, denn Carl Pei kommt von OnePlus und verfolgt gerade genau diese Strategie ein zweites Mal. Und bisher scheint der Plan für Nothing aufzugehen.

