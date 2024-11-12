Smart Home

Nuki Smart Lock Ultra vorgestellt: Kommt im Dezember für 350 Euro

Nuki hat letzte Woche bereits verraten, dass heute ein neues Smart Lock kommt und das hat man mit dem Nuki Smart Lock Ultra offiziell vorgestellt. Marktstart ist im Dezember und mit Premium-Universalzylinder kostet die Lösung dann 349 Euro.

Das neue Flaggschiff der Smart Locks besitzt einen bürstenlosem Motor, es ist ein Drittel so groß, es ist dreimal so schnell, es gibt einen integrierten Akku und es gibt drei Geschwindigkeitsmodi. Nuki verspricht hier eine „monatelange“ Akkulaufzeit.

Geladen wird über einen magnetischen Anschluss, es gibt aber kein USB C, das Kabel im Lieferumfang ist immerhin 2 Meter lang. Das neue Smart Lock soll mit noch mehr Türen kompatibel sein und lässt sich wohl in 15 Minuten installieren.

Das Nuki Ultra verfügt über integrierte Wi-Fi- und Matter-over-Thread-Funktionen und ist mit allen Accessoires von Nuki kompatibel. Unterstützt wird bereits die vierte Matter-Generation, so Nuki, und verwaltet wird das Schloss über eine App.

Ein konkretes Datum für den Marktstart des Nuki Smart Lock Ultra hat man uns vor der heutigen Ankündigung nicht mitgeteilt, aber das neue Smart Lock wird ab heute im Shop von Nuki zu finden sein, dort gibt es dann auch noch weitere Details dazu.

  1. Rainy 🏅
    sagt am

    geht nur bis zu 55 mm der Außenläge des Zylinders. Da man den beiliegenden Zylinder nehmen muss.

    Antworten
  2. ThomasR. ☀️
    sagt am

    Und dann bitte ein Vergleich zum Tedee Pro.

    Antworten
  3. Hans 🍀
    sagt am

    Ja die Lautstärke ist für mich auch das unangenehmste. Eventuell könntet ihr das Produkt ja im Blog testen?

    Antworten
    1. René Hesse 🔱
      sagt am zu Hans ⇡

      Wir bekommen eins zum Testen, aber einige haben auch schon eins und berichten, dass die Lautstärke eigentlich kaum einen Unterschied macht, durch den schnellen Modus ist sie zu verschmerzen, da der wirklich sehr flott ist.

      Antworten
  4. Stadlix 🏅
    sagt am

    Ich hoff das Ding ist leise. Mein Gen. 1 Nuki brüllt durchs Haus, es ist der Wahnsinn.

    Antworten
    1. Michael 🏅
      sagt am zu Stadlix ⇡

      Auf einer andere Seite habe ich dazu folgendes gefunden…
      Nutzer können zwischen drei, speziell auf Bedürfnisse abgestimmten Geschwindigkeits-Modi zugreifen:
      Insane: Auf- und Zusperren in weniger als eineinhalb Sekunden
      Standard: Auf- oder Zusperren in zwei Sekunden
      Gentle: Geräuschreduzierung bei geringerer Geschwindigkeit – alles bei doppeltem Sperrvorgang

      Antworten

