Nur noch wenig Zeit: Nissan kämpft ums Überleben

Nissan sucht laut Financial Times einen neuen und langfristigen Investor und laut internen Quellen habe man „noch 12 bis 14 Monate“ Zeit, um zu überleben. Dabei werden alle Möglichkeiten in Betracht gezogen, auch ein neuer Deal mit Honda.

Die beiden Unternehmen sind bereits eine Partnerschaft eingegangen, aber auch eine Mehrheitsbeteiligung an Nissan sei eine Option. Renault sei sogar angeblich bereit, eigene Anteile an Honda zu verkaufen und würde diesen Deal begrüßen.

Alle Marken sorgen sich um die Zukunft, denn die Konkurrenz in China wächst und die Lage auf dem Automarkt ist angespannt. Den Weg von Stellantis möchte man bei Nissan aber wohl eher nicht eingehen, denn so eine große Fusion (zu Stellantis gehören mittlerweile 14 Automarken) bringt später auch gewisse Nachteile mit.

Nissan würde lieber Partnerschaften mit Renault, Mitsubishi und Honda stärken, aber wer weiß, wie die Verhandlungen am Ende ausgehen. Mitsubishi gab an, dass man „alle Möglichkeiten erforscht“, wollte sich aber auch nicht weiter dazu äußern.

Es ist derzeit viel Bewegung in der Automobilbranche, man merkt, dass die große Transformation so langsam ihre Opfer kostet und neue Partnerschaften und Deals entstehen. Und wer weiß, vielleicht sehen wir in ein paar Monaten mit Renault, Honda, Nissan und Mitsubishi den nächsten Mega-Konzern in dieser Branche.