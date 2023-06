Nur sechs Prozent der Deutschen heben häufig Bargeld ab

Laut einer repräsentativen Umfrage der C24 Bank heben 86 Prozent der Deutschen maximal viermal im Monat Bargeld ab.

Besonders interessant: Nur sechs Prozent der Befragten ziehen öfter als viermal Geld am Automaten. 22 Prozent geben an, seltener als einmal im Monat Bargeld abzuheben, während vier Prozent ganz auf Bargeld verzichten. Vor allem bei den 18- bis 24-Jährigen ist der Anteil derjenigen, die nie Bargeld abheben, mit acht Prozent doppelt so hoch wie im Durchschnitt.

Die Umfrage zeigt auch, dass 37 Prozent der Deutschen in den letzten zwölf Monaten keine Bankfiliale besucht haben, abgesehen von Geldautomaten und Kontoauszugsdruckern.

Nur 19 Prozent waren einmal in einer Filiale, während 14 Prozent zweimal, acht Prozent dreimal und 16 Prozent mehr als dreimal eine Bankfiliale aufgesucht haben.

Interessant ist, dass in der Altersgruppe der 18- bis 24-Jährigen der Anteil derjenigen, die mindestens einmal eine Filiale aufgesucht haben, mit 70 Prozent besonders hoch ist.

