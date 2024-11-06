O2: Die neuen Mobilfunk-Tarife starten

O2 Telefónica führt ab heute ein neues Portfolio an Mobilfunktarifen ein. Es gibt mehr Datenvolumen und deutlich weniger Tarife.

Die Anzahl der Tarife wird ab dem heutigen 6. November 2024 von elf auf sechs reduziert, wobei die neuen Tarife mehr Datenvolumen als bisher enthalten. Daneben bleibt der O2 Grow Vorteil erhalten, mit dem Kunden jedes Jahr zwischen 1 und 10 GB zusätzliches Datenvolumen kostenlos erhalten.

Eine von O2 durchgeführte Umfrage hat gezeigt, dass sich die Verbraucher vor allem eine transparente Preisgestaltung ohne versteckte Kosten wünschen. O2 reagiert darauf mit neuen Angeboten, die durch den O2 Kombi-Vorteil ergänzt werden können. Dieser bietet Kunden einen Preisnachlass von 50 Prozent auf den zweiten O2 Mobilfunktarif sowie zusätzliche Rabatte auf Festnetzverträge.

Das neue Tarifportfolio reicht vom Einsteigerangebot mit 10 GB bis zum XL-Tarif mit 300 GB Datenvolumen. Für Vielsurfer gibt es zusätzlich den Tarif Unlimited on Demand. Spezielle Angebote gibt es für Jugendliche und Selbstständige.

Das Netz von O2 Telefónica wurde in den letzten Jahren erheblich ausgebaut. Das 5G-Netz des Unternehmens deckt inzwischen über 96 Prozent der deutschen Bevölkerung ab und bietet bis zu 300 Mbit/s im Downstream.

Hier ist eine Liste der neuen O2-Mobilfunk-Tarife inklusive der Preise:

O2 Mobile Unlimited Max Datenvolumen : Unbegrenzt Monatliche Grundgebühr : 99,99 €

O2 Mobile Unlimited on Demand Datenvolumen : 10 GB/Tag + je 2 GB unbegrenzt abrufbar Monatliche Grundgebühr : 59,99 €

O2 Mobile XL Datenvolumen : 300 GB (Jedes Jahr +10 GB zusätzlich) Monatliche Grundgebühr : 49,99 €

O2 Mobile L Datenvolumen : 100 GB (Jedes Jahr +10 GB zusätzlich) Monatliche Grundgebühr : 39,99 €

O2 Mobile M Datenvolumen : 30 GB (Jedes Jahr +5 GB zusätzlich) Monatliche Grundgebühr : 29,99 €

O2 Mobile S Datenvolumen : 10 GB (Jedes Jahr +1 GB zusätzlich) Monatliche Grundgebühr : 19,99 €



Alle Tarife beinhalten LTE/4G und 5G Netzabdeckung, EU-Roaming und eine Flatrate für Minuten/SMS in alle deutschen Netze.

Für Bestandskunden ändert das neue O2 Mobile Portfolio vorläufig nichts. Sie können im Rahmen einer Vertragsverlängerung bzw. -anpassung in einen der neuen Tarife wechseln.

