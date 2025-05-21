O2 führt kostenlosen Festnetz-Installationsservice ein

O₂ führt einen neuen, kostenlosen Installationsservice für Festnetzanschlüsse ein. Kunden, die einen neuen O₂ Home-Tarif buchen, die Technologie wechseln oder umziehen, können diesen optional nutzen.

Ein Techniker richtet dabei das Heimnetzwerk ein, schließt Geräte an und berät zur WLAN-Optimierung – entweder vor Ort oder per Videoanruf. Laut O2 soll der Service dabei helfen, Wechselhürden zu senken und Kunden den Einstieg in schnellere Festnetztechnologien wie Glasfaser zu erleichtern.

Der Service umfasst unter anderem den Anschluss von Routern (auch Fremdgeräte), die Einrichtung des WLANs auf Endgeräten und die Installation von Glasfasermodems. Auch bestehende Festnetztelefone können angeschlossen werden. Die Leistung ist kostenlos, während vergleichbare Angebote am Markt laut O₂ sonst häufig rund 100 Euro kosten.

Die technische Umsetzung erfolgt in Kooperation mit dem Dienstleister Helferline.

O2 mit Fokus auf Technikwechsel und Kundenbindung

O₂ verbindet die Einführung des Installationsservices mit dem Ziel, den Umstieg auf neue Technologien wie Glasfaser attraktiver zu gestalten. Nach Einschätzung des Unternehmens besteht in Deutschland noch Zurückhaltung bei der Nutzung schnellerer Anschlüsse. Laut einer hauseigenen Umfrage ist die Sorge vor technischer Komplexität ein häufiger Hinderungsgrund für den Wechsel. Der Service soll hier entgegenwirken.

Begleitend zur Einführung startet O₂ eine groß angelegte Werbekampagne im Kino, im Fernsehen, online und in den sozialen Medien. Zusätzlich werden Neukunden mit Preisnachlässen geworben. So kostet der O2-Home-L-Tarif beispielsweise für zehn Monate nur 19,99 Euro. Auch die Anschlussgebühr entfällt. Bestandskunden erhalten einen Kombivorteil bei gleichzeitiger Nutzung von Mobilfunk- und Festnetztarifen.

