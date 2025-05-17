O2 startet Ausbau von 5G-Straßenlaternen in Großstädten

Das Telekommunikationsunternehmen O2 Telefónica und der 5G-Infrastrukturanbieter Synergiewerk haben in dieser Woche den Start eines bundesweiten Projekts zum Ausbau von 5G-Straßenlaternen bekannt gegeben.

Ziel sei es, die Netzabdeckung in deutschen Innenstädten zu verbessern, insbesondere dort, wo herkömmliche Mobilfunkmasten nicht ausreichen oder schwer zu realisieren sind. Dazu werden bestehende Straßenleuchten durch sogenannte Smart Poles ersetzt, die neben der Beleuchtung auch Mobilfunktechnik enthalten. In der ersten Ausbauphase liegt der Fokus auf den 25 größten Städten Deutschlands.

Die neue Technik soll zusätzliche Netzkapazitäten schaffen, um den wachsenden Datenbedarf im urbanen Raum zu decken. Erste Pilotprojekte laufen bereits in Städten wie Köln, Frankfurt am Main und Würzburg. Hauptsächlich im Zusammenhang mit Großereignissen wie der Fußball-Europameisterschaft wurden positive Erfahrungen gemacht. Der Ausbau erfolgt in Abstimmung mit den jeweiligen Stadtverwaltungen, die entsprechende Genehmigungen erteilen müssen.

Technisch werden die neuen Masten über Glasfaser an das Netz angeschlossen. Die Antennentechnik wird direkt in die Lichtmasten integriert, gleichzeitig kann eine LED-Beleuchtung installiert werden. Die Unternehmen betonen, dass das Projekt auch unter Nachhaltigkeitsaspekten relevant ist, da bestehende Infrastrukturen weiter genutzt und kombiniert werden. Bis Ende 2025 sind bundesweit 50 weitere Anlagen geplant, mittelfristig ist ein Ausbau auf 100 Anlagen vorgesehen.

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.