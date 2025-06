O2 Telefónica baut Mobilfunknetz mit 1600 Maßnahmen aus

O2 Telefónica hat im ersten Quartal 2025 mehr als 1600 Maßnahmen zur Verbesserung des Mobilfunknetzes durchgeführt. Dazu gehört die Inbetriebnahme von rund 100 neuen Standorten, insbesondere in ländlichen Regionen sowie entlang von Bahnlinien und Straßen. Ziel sei es, die Netzabdeckung in bisher unterversorgten Gebieten zu erweitern und zusätzliche Kapazitäten bereitzustellen.

Neben den neuen Standorten wurden an rund 1.000 bestehenden Mobilfunkstationen zusätzliche Netzkapazitäten installiert. Damit sollen höhere Übertragungsraten ermöglicht und die Netzqualität für die mobile Datennutzung verbessert werden. Hauptsächlich entlang stark frequentierter Verkehrswege soll der Empfang stabilisiert werden.

5G-Netzausbau und steigende Datennutzung

Das 5G-Netz wurde um rund 500 neue Sender erweitert, sodass nun über 97 Prozent der Bevölkerung Zugang zu dieser Technologie haben. Der Ausbau erfolgte sowohl in Großstädten wie Berlin, München und Köln als auch in kleineren Orten wie Königsfeld im Schwarzwald und Bad Staffelstein. In einigen Regionen wurden auch bestehende Funklöcher geschlossen.

Der Datenverbrauch im O2-Netz ist weiter gestiegen. Im Jahr 2024 wurden rund 5,7 Milliarden Gigabyte mobiles Datenvolumen übertragen – fast sechsmal so viel wie noch vor fünf Jahren. O2 Telefónica sieht den Netzausbau als notwendige Maßnahme, um mit dieser Entwicklung Schritt zu halten.

