o2 Telefónica startet ersten Tarif für Mobilfunk über Satellite

Mit der neuen Tarifoption „Satellite IoT“ bringt O2 Telefónica erstmals eine Mobilfunklösung auf den Markt, die terrestrische und nicht-terrestrische Netze kombiniert.

Durch die Partnerschaft mit Skylo Technologies ermöglicht das Unternehmen Geschäftskunden die Vernetzung von IoT-Geräten – auch in entlegenen Gebieten ohne Mobilfunkempfang. Davon profitieren vor allem Branchen wie Logistik, Landwirtschaft und Energieversorgung, die ihre Prozesse durch eine kontinuierliche Datenübertragung verbessern können.

Der neue Tarif ist das erste kommerzielle Produkt für hybride Konnektivität im Bereich NarrowBand IoT und wird zunächst in 34 Ländern angeboten. Er arbeitet mit einer direkt integrierten SIM-Karte, sodass keine zusätzliche Hardware benötigt wird. Zudem sorgt die KITE-Plattform von Telefónica für ein vereinfachtes Management der IoT-Verbindungen. Besondere Sicherheitsanforderungen können durch VPN-Tunnel und Cloud-Integrationen erfüllt werden.

O2 Telefónica bietet auch Workshops und Beratung für Unternehmen an, um die Implementierung und Nutzung von Satellite IoT effizient zu gestalten.

Die Nutzung des Satellitennetzes kostet 70 Cent pro Kilobyte. Die terrestrischen Verbindungen in Deutschland und Europa kosten 10 Cent für 10 Megabyte pro Monat, beides ohne monatliche Grundgebühr, so das Unternehmen.