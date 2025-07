O2 Telefónica weitet 5G-Roaming auf über 100 Länder aus

O2 Telefónica hat sein internationales 5G-Roaming-Angebot deutlich ausgebaut. Kunden des Unternehmens können das 5G-Mobilfunknetz nun in mehr als 100 Ländern weltweit nutzen.

Die Erweiterung erfolgte in dieser Woche, pünktlich zum Beginn der Osterferien. Ziel ist es nach Angaben des Unternehmens, die mobilen Nutzungsmöglichkeiten auch im Urlaub oder auf Geschäftsreisen zu verbessern. Für die Nutzer sind keine zusätzlichen Einstellungen oder Maßnahmen erforderlich – die Nutzung erfolgt automatisch mit den bestehenden 5G-Tarifen.

Ausbau des internationalen Angebots

Der Anbieter bietet die 5G-Nutzung nicht nur in zahlreichen europäischen Ländern an, sondern auch in außereuropäischen Regionen wie Australien, Brasilien, Indonesien und den USA. Neu hinzugekommen sind unter anderem Länder wie Costa Rica, Iran, Tunesien sowie mehrere französische Überseegebiete. Insgesamt bietet O2 Telefónica Zugang zu rund 200 5G-Netzen, da in einigen Ländern mehrere Netzbetreiber mit 5G-Technologie verfügbar sind.

Auch Kunden von Partnermarken wie Blau oder Geschäftskunden von O2 Business profitieren von dem Ausbau, sofern sie über einen entsprechenden 5G-Tarif verfügen. Die Nutzung des erweiterten Angebots erfordert keine gesonderte Freischaltung, sondern erfolgt automatisch im Rahmen des jeweiligen Mobilfunkvertrags. Damit soll nach Angaben des Unternehmens eine durchgängige digitale Nutzung auch im Ausland gewährleistet werden.

5G-Roaming ist aktuell in folgenden Ländern und Regionen möglich:

Ägypten, Amerikanische Jungferninseln, Andorra, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Bahrain, Belgien, Brasilien, Brunei, Bulgarien, Chile, China, Costa Rica, Dänemark, Estland, Färöer, Finnland, Frankreich, Französisch Polynesien, Französische Antillen (Martinique, Saint Martin, Saint Barthelemy, Französisch-Guayana, Guadeloupe, Marie Galante, La Désirade, Les Saintes), Gambia, Georgien, Gibraltar, Griechenland, Guam, Guatemala, Hongkong, Indien, Indonesien, Iran, Irland, Israel, Island, Italien, Japan, Jersey, Jordanien, Kaimaninseln, Kanada, Katar, Kasachstan, Kenia, Kolumbien, Kosovo, Kroatien, Kuwait, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malaysia, Malediven, Malta, Mauritius, Mexiko, Monaco, Montenegro, Neuseeland, Niederlande, Nigeria, Nordmazedonien, Norwegen, Oman, Österreich, Panama, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Puerto Rico, Réunion, Rumänien, San Marino, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Senegal, Seychellen, Singapur, Slowakei, Slowenien, Südafrika, Südkorea, Spanien, Sri Lanka, Taiwan, Tansania, Thailand, Tschechien, Tunesien, Türkei, Ungarn, Uruguay, USA, Usbekistan, Vatikanstadt, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigtes Königreich, Vietnam, Zypern

