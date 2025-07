O2 verbessert Netzabdeckung mit 4.800 Ausbaumaßnahmen seit Jahresbeginn

O2 Telefónica treibt den Netzausbau in Deutschland voran und hat nach eigenen Angaben seit Jahresbeginn 4.800 Maßnahmen zur Verbesserung des Mobilfunknetzes ergriffen.

Dazu gehören der Ausbau von 5G- und 4G-Netzen sowie die Errichtung neuer Mobilfunkstandorte. Allein von Juli bis September wurden 1.400 Standorte ausgebaut, die für eine bessere Netzabdeckung und höhere Surfgeschwindigkeiten sorgen sollen.

Seit Anfang des Jahres wurden 1.900 neue 5G-Sender installiert, die mittlerweile 96 Prozent der Bevölkerung erreichen. In den vergangenen Monaten wurde in zahlreichen Großstädten wie Berlin, Hamburg und München das schnelle 5G auf 3,6 GHz-Frequenzen aktiviert. Auch in kleineren Städten und Gemeinden wurden neue Sender in Betrieb genommen, um die Mobilfunkversorgung weiter zu verbessern.

O2 schließt zahlreiche Funklöcher

Ein weiterer Aspekt des Netzausbaus ist die Schließung von Funklöchern und die Verdichtung des Netzes durch 700 neue Mobilfunkstandorte. Einige dieser Standorte befinden sich in abgelegenen Gebieten wie der Sächsischen Schweiz oder auf Sylt.

Darüber hinaus wurde in Bayern ein energieautarker Mobilfunkstandort errichtet, der mit Photovoltaikanlagen und einer Biomethanol-Brennstoffzelle betrieben wird, um unabhängig von der allgemeinen Stromversorgung zu sein.

Da Theorie und Praxis gerne mal weit auseinander liegen, bleibt nun die Frage: nutzt ihr das O2-Netz und konntet ihr eine Verbesserung feststellen?

