OLED TVs: LG feiert sich als Marktführer in Europa

LG dominiert die OLED-Branche weiterhin, auch wenn die Konkurrenz langsam wächst und vor allem Samsung in einigen Märkten immer mehr Druck macht. In Europa ist man aber mit einem Marktanteil von über 50 Prozent der Marktführer.

Das hat LG heute mitgeteilt, denn man feiert einen Meilenstein mit 10 Millionen verkaufen OLED TVs in Europa. Beim Marktanteil beruft man sich auf die Zahlen von Omdia, die Hersteller selbst teilen leider keine jährlichen Verkaufszahlen dazu.

Laut LG ist die C-Serie die beliebteste OLED-Reihe, was jetzt nicht überrascht, da sie mehr auf den Massenmarkt ausgerichtet und immer wieder im Angebot ist. Ich will OLED am TV nicht mehr verzichten, setze aber auf QD-OLED von Samsung.