One UI 7.0: Hat Samsung wirklich das Datum für das Update verraten?

In den letzten Jahren wäre dieser Beitrag eigentlich kein Thema gewesen, da die Android-Updates bei Samsung immer früher kamen und meistens schon Ende des Jahres verteilt wurden. Jedenfalls für die Highend-Modelle. Dieses Mal aber nicht.

Mit Android 15 und One UI 7.0 ging es erst mit der Galaxy S25-Reihe bei Samsung los, ältere Modelle wurden bisher noch nicht versorgt. Die Beta-Phase läuft gerade, aber es wird wohl noch einige Wochen dauern, bis One UI 7.0 verteilt wird. Derzeit macht eine Liste mit Terminen die Runde, die man aber eher skeptisch sehen kann.

BREAKING! Samsung Romania confirmed while on Zoom Meeting for S25 series workshop the update schedule for One UI 7 and Android 15! These info's were arrived today from Korea! pic.twitter.com/X9dLpeZxZj — Buliga Cristian – Tech Trends (@BuligaDavidCri1) February 25, 2025

Zeitlich passt das zu bisherigen Leaks und Gerüchten, aber das sind schon sehr konkrete Termine für sehr viele Modelle. Die Liste soll übrigens aus einem Meeting von Samsung selbst stammen, wir konnten das bisher jedoch nicht verifizieren.

Was sich aber andeutet, ist eine längere Wartephase, die noch vor uns liegt. Jetzt im Februar kommt Android 15 definitiv nicht mehr, im März deutet sich das Update bisher auch nicht an, das zieht sich dieses Mal wirklich hin. Und zwei Monate nach dem Update könnte sogar schon Android 16 kommen, was auch nicht optimal ist.

Mal schauen, wie das dann mit Android 16, Android 17 und Co. in Zukunft ist und ob es ab sofort immer so lange dauert oder ob One UI 7.0 doch nur eine Ausnahme ist.