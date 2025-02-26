YouTube: Google plant Änderung bei Werbung

Als YouTuber kann man sich aussuchen, ob man die Werbeanzeigen in einem Video selbst setzt oder Google entscheiden lässt. Übernimmt man es selbst, kann man sich gute Momente aussuchen, die automatische Werbung kann unpassend sein.

YouTube: Bessere Qualität der Werbung

Doch das möchte Google ab dem 12. Mai ändern, denn die Qualität der „Mid-Roll-Werbung“ wird optimiert. Das bedeutet, dass Google laut eigenen Angaben jetzt besser erkennt, wo gute Pausen im Video sind, in die eine Werbung hineinpasst.

Es sollte also in Zukunft seltener vorkommen, dass ihr ein YouTube-Video schaut und mitten im Satz auf einmal die Werbung beginnt. Es sei denn, der YouTuber hat sie dort platziert, aber das wäre dann eine absichtlich nervig gesetzte Werbung.

YouTube: Mehr Werbung für alte Videos

Ältere Videos bekommen ab Mai allerdings auch etwas mehr Werbung während des Videos, denn Google wird Videos mit manueller Werbung bei YouTube zusätzlich mit automatisch gesetzter Werbung versorgen. YouTuber können sich auch gegen den Schritt entscheiden, aber laut Google wird damit der Umsatz klar gesteigert.

Ich gehe also davon aus, dass das die meisten YouTuber einfach zulassen werden, immerhin sind es nur ältere Videos, die keine aktiven Abonnenten schauen und wer sagt schon Nein zu mehr Umsatz? Genau. Hier geht es auch ab dem 12. Mai los.