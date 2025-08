One UI 7 kommt: Datum für das Update von Samsung aufgetaucht

Google hat die Entwicklung von Android 15 soweit abgeschlossen und wir warten auf das finale Update, mit dem im August zum Pixel-Event zu rechnen ist. Doch wie sieht es bei anderen Marken aus? Samsung dürfte wie immer kurz danach folgen.

One UI 7: Beta startet am Montag

Und damit man Android 15 zügig ausliefern kann, hat man schon intensiv an One UI 7 gearbeitet, der Benutzeroberfläche von Samsung. Wie man hört, startet die Beta bereits am kommenden Montag, also am 29. Juli (zuerst für die Galaxy S24-Reihe).

Mit One UI 7 wird Samsung wohl einiges am Design ändern, unter anderem auch die Icons, erste Leaks deuten darauf hin, dass es iOS etwas mehr ähnelt. Ich bin mir aber auch sicher, dass da viel KI im großen Android-Update für 2024 stecken wird.

Ein Datum für die finale Version bekommen wir am Montag sicher noch nicht, aber es ist noch in diesem Jahr mit Android 15 bei Samsung zu rechnen, vermutlich ab Oktober herum. Wir werden euch dann natürlich wie immer direkt hier informieren.

