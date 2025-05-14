One UI 8 kommt im Sommer: Google bestätigt Android 16 für Samsung
Google nannte diese Woche neue Details, die bei Android 16 anstehen, und man verriet auch etwas, was sich in der Gerüchteküche schon andeutete. Mit One UI 8 wird Samsung nicht so lange wie mit One UI 7 warten, das Update kommt bald.
Laut Google wird Samsung nämlich noch „diesen Sommer“ das Update auf Android 16 verteilen und es wäre möglich, dass die neuen Foldables, die Samsung wohl im Juli zeigt, direkt mit der neuen Android-Version von Google auf den Markt kommen.
Das ist ein gutes Zeichen und vielleicht war Android 15 nur eine Ausnahme, dieses Update kam knapp ein halbes Jahr später als üblich. Womöglich ist Samsung dann mit Android 16 wieder einer der schnellsten Android-Hersteller auf dem Markt.
Das wäre super. Android 15 saugt auf dem Samsung S24 nämlich den Akku leer.
Finde ich nicht.
Kommt auch stark auf die installierten apps an. Aber zwischen Android 15 und 16 liegt ein spürbarer Unterschied.
Ähh Android 14 und 15 natürlich.
Bei meinem S23 kann man live verfolgen wie die Prozente runtergehen…mieses Update…
Finde ich nicht. Akku hält, wie immer.