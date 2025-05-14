One UI 8 kommt im Sommer: Google bestätigt Android 16 für Samsung

Google nannte diese Woche neue Details, die bei Android 16 anstehen, und man verriet auch etwas, was sich in der Gerüchteküche schon andeutete. Mit One UI 8 wird Samsung nicht so lange wie mit One UI 7 warten, das Update kommt bald.

Laut Google wird Samsung nämlich noch „diesen Sommer“ das Update auf Android 16 verteilen und es wäre möglich, dass die neuen Foldables, die Samsung wohl im Juli zeigt, direkt mit der neuen Android-Version von Google auf den Markt kommen.

Das ist ein gutes Zeichen und vielleicht war Android 15 nur eine Ausnahme, dieses Update kam knapp ein halbes Jahr später als üblich. Womöglich ist Samsung dann mit Android 16 wieder einer der schnellsten Android-Hersteller auf dem Markt.