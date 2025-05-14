Firmware und OS

One UI 8 kommt im Sommer: Google bestätigt Android 16 für Samsung

Samsung Galaxy S24 Ultra Detail

Google nannte diese Woche neue Details, die bei Android 16 anstehen, und man verriet auch etwas, was sich in der Gerüchteküche schon andeutete. Mit One UI 8 wird Samsung nicht so lange wie mit One UI 7 warten, das Update kommt bald.

Laut Google wird Samsung nämlich noch „diesen Sommer“ das Update auf Android 16 verteilen und es wäre möglich, dass die neuen Foldables, die Samsung wohl im Juli zeigt, direkt mit der neuen Android-Version von Google auf den Markt kommen.

Das ist ein gutes Zeichen und vielleicht war Android 15 nur eine Ausnahme, dieses Update kam knapp ein halbes Jahr später als üblich. Womöglich ist Samsung dann mit Android 16 wieder einer der schnellsten Android-Hersteller auf dem Markt.

Samsung Galaxy S25 Ultra Hand

Samsung könnte 2026 ein Flaggschiff streichen

Das Galaxy S-Lineup wurde in diesem Jahr erweitert, denn das neue Samsung Galaxy S25 Edge ergänzt das Trio und macht…

14. Mai 2025 | Jetzt lesen →

  1. Max 🔱
    sagt am

    Das wäre super. Android 15 saugt auf dem Samsung S24 nämlich den Akku leer.

    Antworten
    1. Newt 🎖
      sagt am zu Max ⇡

      Finde ich nicht.

      Antworten
      1. Max 🔱
        sagt am zu Newt ⇡

        Kommt auch stark auf die installierten apps an. Aber zwischen Android 15 und 16 liegt ein spürbarer Unterschied.

        Antworten
        1. Max 🔱
          sagt am zu Max ⇡

          Ähh Android 14 und 15 natürlich.

          Antworten
    2. Beny 🍀
      sagt am zu Max ⇡

      Bei meinem S23 kann man live verfolgen wie die Prozente runtergehen…mieses Update…

      Antworten
      1. rogh 🌀
        sagt am zu Beny ⇡

        Finde ich nicht. Akku hält, wie immer.

        Antworten

