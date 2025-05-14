Samsung könnte 2026 ein Flaggschiff streichen

Das Galaxy S-Lineup wurde in diesem Jahr erweitert, denn das neue Samsung Galaxy S25 Edge ergänzt das Trio und macht es zu einem Quartett. Doch dabei wird es vielleicht nicht bleiben, denn wie man hört, könnte ein Modell wegfallen.

Ein Samsung Galaxy S26 kommt 2026 definitiv, wie auch ein Samsung Galaxy S26 Ultra, und auch ein Samsung Galaxy S26 Edge sei vorgesehen. Doch das Samsung Galaxy S26+ ist unsicher. Es wäre möglich, dass es durch das Edge ersetzt wird.

Es ist nicht das erste Mal, dass wir von einem möglichen Aus des Plus-Modells bei Samsung hören, denn es ist seit Jahren das unbeliebteste Modell im Lineup. Bisher entschied sich Samsung aber immer wieder für ein neues Plus. Ich vermute, dass es auch vom Erfolg des Samsung Galaxy S25 Edge abhängt, wer das Rennen macht.