Samsung könnte 2026 ein Flaggschiff streichen

Samsung Galaxy S25 Ultra Hand

Das Galaxy S-Lineup wurde in diesem Jahr erweitert, denn das neue Samsung Galaxy S25 Edge ergänzt das Trio und macht es zu einem Quartett. Doch dabei wird es vielleicht nicht bleiben, denn wie man hört, könnte ein Modell wegfallen.

Ein Samsung Galaxy S26 kommt 2026 definitiv, wie auch ein Samsung Galaxy S26 Ultra, und auch ein Samsung Galaxy S26 Edge sei vorgesehen. Doch das Samsung Galaxy S26+ ist unsicher. Es wäre möglich, dass es durch das Edge ersetzt wird.

Es ist nicht das erste Mal, dass wir von einem möglichen Aus des Plus-Modells bei Samsung hören, denn es ist seit Jahren das unbeliebteste Modell im Lineup. Bisher entschied sich Samsung aber immer wieder für ein neues Plus. Ich vermute, dass es auch vom Erfolg des Samsung Galaxy S25 Edge abhängt, wer das Rennen macht.

  1. Kirky 🍀
    sagt am

    Bei Samsung laufen nur die Billiggeräte wie A15, A 16 und die teuren S 25. Das mittlere Segment verkauft sich schlecht. Anstatt jeden Monat andere Modelle mit ähnlichen Specs rauszubringen,sollte man lieber die Einsteiger und Premiummodelle verbessern.

