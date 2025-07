One UI 8 kommt: Samsung plant kleines Update bei Android 16

One UI 7 ist ein durchaus großer Schritt für die Benutzeroberfläche von Samsung und daher wird das Update auf Android 15 auch so spät verteilt und bereitet sogar noch Probleme. Mit One UI 8 und Android 16 könnte sich das aber wieder ändern.

Wir haben schon gehört, dass Android 16 mit den neuen Galaxy-Modellen jetzt im Sommer ausgeliefert werden soll und intern getestet wird. Bei Smartprix hat man erste Bilder von One UI 8 erhalten und die zeigen, dass sich gar nicht so viel tut.

One UI 8 könnte schon im Juli starten

One UI 7.1 gibt es dieses Mal nicht, das überspringt Samsung, und bei One UI 8 wird es vermutlich eher Feinschliff geben, damit man wieder in den Rhythmus bei Updates kommt. Offiziell angekündigt hat Samsung die neue Version aber nicht.

Wann steht Android 16 an? Das große Update dürfte am 3. Juni erscheinen. Neue Foldables gibt es bei Samsung in der Regel im Juli. Spätestens dann werden wir die Details rund um One UI 8 erfahren. Ich persönlich hoffe, dass Samsung wieder zu alter Stärke findet, denn vor One UI 7 war die Update-Politik der Marke sehr gut.

-->