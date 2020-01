OnePlus 8 wohl schon in Indien zertifiziert

OnePlus ist mit einem Konzeptsmartphone in das Jahr gestartet, doch normale Modelle stehen natürlich auch bald an. Wir haben bereits das OnePlus 8 und das OnePlus 8 Pro gesehen und ein drittes Modell ist ebenfalls geplant. Außerdem hat OnePlus mittlerweile ein Display mit 120 Hz bestätigt.

Das OnePlus 8 dürfte früher kommen

Doch wann werden wir die neuen Modelle sehen? Ich habe nach dem möglichen Eintrag bei GeekBench die Vermutung in den Raum geworfen, dass wir die neuen Modelle von OnePlus in diesem Jahr etwas früher sehen werden. Das 7er-Lineup kam erst im Mai, beim 8er-Lineup würde ich von März ausgehen.

Darauf deutet nun auch ein weiteres Gerücht hin, denn angeblich wurde das normale OnePlus 8 bereits beim Bureau of Indian Standards (BIS) entdeckt. Es wurde also bereits (wenn es stimmt) im Januar für Indien zertifiziert (derzeit übrigens der größte Markt für OnePlus), aber warum schon so früh?

Marketing im Rahmen der CES, zahlreiche Leaks, Renderbilder von allen Modellen und eine erste offizielle Ankündigung (das Display), ich bin gespannt, was wir von OnePlus in den kommenden Wochen hören. Es würde mich wundern, wenn man das OnePlus 8 Pro im Mai zeigt, das Display aber vier Monate früher ankündigt.

OnePlus 8 Pro: Die ersten Gerüchte

