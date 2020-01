OnePlus: Display mit 120 Hz schon nächste Woche?

OnePlus ist mit einem Konzeptsmartphone in das Jahr gestartet, doch normale Modelle stehen natürlich auch noch an. Wir haben bereits das OnePlus 8 und das OnePlus 8 Pro gesehen und ein drittes Modell ist ebenfalls geplant.

Kommende Woche geht es direkt weiter, denn in China hat man am 13. Januar ein kleines Event geplant. Dort möchte man die Displaytechnologie 2020 vorstellen. Details zu dieser nennt OnePlus in der veröffentlichten Einladung jedoch nicht.

OnePlus: Display mit 120 Hz?

Was werden wir also kommende Woche sehen? Möglich wäre ein Display mit 120 Hz, das OnePlus vielleicht schon jetzt ankündigen möchte. Das OnePlus 8 (Pro) wird noch eine Weile dauern, aber Samsung, Xiaomi und Co. zeigen bald neue Modelle, da will man vielleicht kurz sagen: Hey, wir haben da auch etwas.

Die 90 Hz und OLED sind bei OnePlus mittlerweile jedenfalls Standard und das wird auch so bleiben, es kann also eigentlich nur ein Display mit 120 Hz sein, was übrigens schon seit November für das OnePlus 8 Pro im Raum steht.

Was auch immer OnePlus als Ankündigung im B.PARK geplant hat, wir werden das Event nächsten Montag verfolgen und euch hier natürlich informieren.

Samsung Galaxy S20 mit 120 Hz?

