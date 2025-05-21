OnePlus kopiert iPhone-Funktion von Apple

OnePlus trennt sich vom „Alert Slider“, was zwar immer mal wieder im Raum stand, aber man hörte die Kritik der Nutzer und hielt daran fest. Anfang des Jahres gab es dann aber das offizielle Statement, dass der Slider in diesem Jahr verschwindet.

Man versprach bei OnePlus einen adäquaten Ersatz und diesen hat man jetzt mit dem „Plus Key“ vorgestellt. Es sei „One key to rule them all“, was eine Anspielung an den Ring aus Herr der Ringe ist. Und genau so sieht diese neue Taste dann aus:

Das im Video könnte auch ein iPhone von Apple sein, denn das ist 1:1 die Idee von Apple mit der Aktionstaste. Und es sieht auch optisch fast so aus und scheint fast die gleichen Funktionen zu haben. Eingeführt wird die Taste mit dem OnePlus 13s.

Mich wundert ehrlich gesagt, dass OnePlus hier den Anfang macht, immerhin ist die Aktionstaste schon älter. Früher wurde Apple schneller kopiert, mittlerweile hat das aber nachgelassen. Aber hey, wenn die Funktion gut ist, warum nicht. Ich finde so eine Taste deutlich sinnvoller als einen Slider (dessen Funktion ja noch da ist).