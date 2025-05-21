OnePlus kopiert iPhone-Funktion von Apple
OnePlus trennt sich vom „Alert Slider“, was zwar immer mal wieder im Raum stand, aber man hörte die Kritik der Nutzer und hielt daran fest. Anfang des Jahres gab es dann aber das offizielle Statement, dass der Slider in diesem Jahr verschwindet.
Man versprach bei OnePlus einen adäquaten Ersatz und diesen hat man jetzt mit dem „Plus Key“ vorgestellt. Es sei „One key to rule them all“, was eine Anspielung an den Ring aus Herr der Ringe ist. Und genau so sieht diese neue Taste dann aus:
Das im Video könnte auch ein iPhone von Apple sein, denn das ist 1:1 die Idee von Apple mit der Aktionstaste. Und es sieht auch optisch fast so aus und scheint fast die gleichen Funktionen zu haben. Eingeführt wird die Taste mit dem OnePlus 13s.
Mich wundert ehrlich gesagt, dass OnePlus hier den Anfang macht, immerhin ist die Aktionstaste schon älter. Früher wurde Apple schneller kopiert, mittlerweile hat das aber nachgelassen. Aber hey, wenn die Funktion gut ist, warum nicht. Ich finde so eine Taste deutlich sinnvoller als einen Slider (dessen Funktion ja noch da ist).
Heutzutage kopiert doch jeder von jedem.
Eben drum :-).
Ist dann auch die Frage, wie man so eine News aufsetzt. Man kann einen positiven Titel wählen: „Statt Alert-Slider setzt Oneplus auf Multifunktions-Button“
…Oder man macht es wie hier.
Man könnte auch sagen, Apple hat nach 6 Jahren den separaten Button von Samsung kopiert und erweitert. Der konnte auch schon den Assistenten öffnen und per Doppelklick glaube ich die Kamera. Dann der Knopf von Samsung ab dem S20 glaube ich, mit dem man dann auch frei andere Apps drauf belegen konnte.
Da brauchts jetzt kein Genie, nach 6 Jahren daraus einen „Action-Button“ zu machen.
Aber hey, One-Plus hat Apple kopiert, die auch, mal wieder, jemand anderen kopiert haben.
Wenn man schon so einen Post verfasst und 5 mal Apple reinschreibt, damit die Klicks funktionieren, hätte ich schon eeeetwas mehr Gehalt erwartet. Nett wäre auch mehr Info zum Button direkt zum Lesen gewesen, als „das im Video“.
Und warum hat OnePlus den Knopf dann nicht damals kopiert, sondern erst jetzt? Und nicht in der Form von Samsung, sondern von Apple? Und welchen Knopf meinst du genau? Ich kann mich beim S20 an keinen erinnern.
Er meint den Bixby Knopf der aber wieder verschwunden ist. Mein S21 Ultra hat auch keinen, aber die neueren Samsung Handys können bei allen Knöpfen (An/Aus, Lauter/Leiser) verschiedene Funktionen annehmen, indem man bspw. mehrmals drückt.
Genau den, danke :-)
Ich war auch nie Samsung User, daher war das jetzt 3/4-Wissen :-D
Es geht vermutlich um den Bixby-Button, den Samsung nach ein paar Generationen hat sterben lassen, weil die User Bixby nicht mochten und meistens eher aus Versehen auf den Knopf gedrückt hatten.
Zwischendurch wurde Samsung dann so gnädig, den Button deaktivierbar zu machen, vielleicht konnte man ihm auch mal eine Weile andere Aktionen zuweisen.
Ganz dasselbe ist es natürlich nicht – unabhängig davon wird es das Konzept „Button, auf den Anwender drückt, um etwas Definierbares auszuführen“ vermutlich schon seit Jahrzehnten irgendwo gegeben haben.
Ja na klar, sowas gibt es seit es Knöpfe gibt. Doch es ist ja ziemlich offensichtlich, dass OnePlus hier nicht den alten Bixby-Knopf (ich erinnere mich wieder), sondern die Aktionstaste kopiert.