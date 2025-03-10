OnePlus trennt sich von einer wichtigen Funktion

Der „Alert Slider“ war viele Jahre eine wichtige Funktion bei OnePlus und ich habe häufiger mit Fans der Marke diskutieren müssen, denn ich diesen als überflüssig (ist nur meine Sichtweise) bezeichnet habe. Jetzt wird er komplett gestrichen.

Es hat sich schon vor zwei Jahren angedeutet, dass auch OnePlus nicht unbedingt an die Zukunft des Sliders glaubt und so ist es auch. Laut Pete Lau wird der Slider in Zukunft (es ist unklar wann) durch einen Button ersetzt. Dieser wird die Funktion auch mitbringen, aber kann noch viel mehr (also wie die Actiontaste bei Apple).

Finde ich gut, da ich eben diese ganzen Slider oder Switches nicht nutze, die nur für die Lautstärke da sind, mein Smartphone ist immer lautlos, da ich alles über die Smartwatch mitbekomme. Ich bin gespannt, wie die Lösung von OnePlus aussieht.

Statement von OnePlus