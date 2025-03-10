OnePlus trennt sich von einer wichtigen Funktion
Der „Alert Slider“ war viele Jahre eine wichtige Funktion bei OnePlus und ich habe häufiger mit Fans der Marke diskutieren müssen, denn ich diesen als überflüssig (ist nur meine Sichtweise) bezeichnet habe. Jetzt wird er komplett gestrichen.
Es hat sich schon vor zwei Jahren angedeutet, dass auch OnePlus nicht unbedingt an die Zukunft des Sliders glaubt und so ist es auch. Laut Pete Lau wird der Slider in Zukunft (es ist unklar wann) durch einen Button ersetzt. Dieser wird die Funktion auch mitbringen, aber kann noch viel mehr (also wie die Actiontaste bei Apple).
Finde ich gut, da ich eben diese ganzen Slider oder Switches nicht nutze, die nur für die Lautstärke da sind, mein Smartphone ist immer lautlos, da ich alles über die Smartwatch mitbekomme. Ich bin gespannt, wie die Lösung von OnePlus aussieht.
Statement von OnePlus
Smartphones sind heute nicht mehr nur Geräte mit branchenführenden technischen Daten (obwohl wir auch das abgedeckt haben). Sie sind intelligente Begleiter. Die neue intelligente Taste ist für diese Zukunft konzipiert und bietet ein noch persönlicheres Erlebnis.
Stellen Sie sich eine Taste vor, die sich an Sie anpasst. Egal, ob Sie ein Power-User sind oder die Einfachheit bevorzugen, diese Taste arbeitet für Sie und nicht umgekehrt. Wo auch immer das Leben Sie hinführt, sie passt sich nahtlos Ihrem Lebensstil an. Es ist eine Innovation, die nicht nur intelligent ist, sondern intuitiv zu Ihnen passt…
Ich weiß, dass viele von Ihnen eine große Frage haben: „Kann ich das Klangprofil wechseln, ohne mein Telefon aufzuwecken?“
Die Antwort? Ja. Auf jeden Fall.
Das war nicht verhandelbar, und ich habe das Team ausdrücklich darum gebeten. Ich weiß, wie wichtig es ist, das Telefon schnell und einfach stummschalten zu können, und diese Funktion bleibt mit der neuen Taste erhalten. Es handelt sich zwar um eine Weiterentwicklung, aber der Komfort und die Benutzerfreundlichkeit, die Sie so schätzen, bleiben erhalten.
Damit hat sich Oneplus für mich endgültig erledigt. Seit Carl Pei weg ist, sind die eh nur noch halb so gut. Der Alertslider ist das genialste Element überhaupt. Welches Opfer hat schon Bock sein Display einzuschalten um sein Handy leise zu machen.
Ich nutze den Alert Slider jeden Tag mehrfach.