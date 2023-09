Passwort bei Disney+ teilen: Das wird schon bald verboten sein

Was macht man, wenn die Nutzerzahlen einbrechen und man ein börsennotiertes Unternehmen ist? Richtig, man versucht den Umsatz mit den bestehenden Nutzern zu steigern. Und dieser Schritt steht in den nächsten Monaten bei Disney+ an.

Disney verbietet bald Account-Sharing

Die Netflix-Nutzer haben es schon durchgemacht, da wurden die Preise erhöht und ein zusätzlicher Haushalt kostet jetzt Geld, bei Disney+ geht es langsam los. Man hat schon im Sommer betont, dass man bald gegen „Password-Sharing“ vorgeht.

Bei Disney+ brechen die Nutzerzahlen ein und daher erhöht man jetzt die Preise, in Kanada geht man außerdem ab November gegen Nutzer vor, die ihren Account mit anderen teilen. Was passiert, wenn man das macht? Vermutlich noch nicht viel.

Disney verbietet das zunächst und es klingt so, als ob es nur eine Verwarnung gibt. Doch so fing es bei Netflix auch an und es wurde immer strenger, bis man dann ein paar Euro extra für einen weiteren Haushalt zahlen musste. Damit rechne ich hier auch, daran dürfte Disney im Hintergrund arbeiten, bestätigt ist das aber nicht.

Neue Abos für Disney+ ab November

Bisher gibt es in Kanada jedoch nur den Hinweis, dass man das „Abonnement nicht außerhalb Ihres Haushalts teilen“ darf. Mehr nicht. Doch falls die Nutzerzahlen bei Disney+ weiter einbrechen, wird man da sicher zügig eine Lösung für 2024 finden.

Aktuell bekommt man das volle Paket für 8,99 Euro pro Monat bei Disney+, doch ab dem 1. November kostet das 11,99 Euro und das Standard-Abo für 8,99 Euro hat nicht mehr alle Extras. Außerdem kommt für 5,99 Euro ein Abo mit Werbung dazu.

