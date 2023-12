Kontaktlose Kartenzahlung dominiert digitale Zahlungen in Europa

Eine Umfrage von BearingPoint zeigt, dass die kontaktlose Debitkarte das am weitesten verbreitete digitale Zahlungsmittel in Europa ist, während Bargeld insgesamt das meistgenutzte Zahlungsmittel bleibt.

Besonders interessant ist die Zuschreibung von Anonymität, die ausschließlich dem Bargeld zugeschrieben wird. Etwa die Hälfte der Befragten hatte Probleme oder Bedenken bei der Nutzung digitaler Bezahlverfahren.

In den deutschsprachigen Ländern, insbesondere in Deutschland und Österreich, ist Bargeld mit 71 % bzw. 79 % nach wie vor das dominierende Zahlungsmittel. Die Häufigkeit der Bargeldnutzung variiert jedoch sowohl zwischen den Ländern als auch zwischen den Altersgruppen erheblich.

Die kontaktlose Debitkarte ist nach Bargeld das am zweithäufigsten genutzte Zahlungsmittel, wobei Finnland mit 71 % die höchste Nutzungsrate aufweist. Mobile Zahlungsdienste werden vor allem von jungen Menschen in Irland und Frankreich am häufigsten genutzt.

Die Umfrage zeigt auch, dass die Anonymität von Bargeld mit 43 % im Ländervergleich im Mittelfeld liegt. Spitzenreiter ist Österreich mit 56 %. Darüber hinaus hatten im Durchschnitt der Länder rund 49 % der Befragten Probleme oder Bedenken bei der Nutzung digitaler Zahlungsmethoden. In Irland ist dieser Anteil mit 63% am höchsten, während in Finnland mit 38 % die wenigsten Probleme oder Bedenken geäußert werden.

-->