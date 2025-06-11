Opel bringt erstes Elektroauto mit Allradantrieb

Opel bedient sich im Stellantis-Baukasten und bringt erstmals ein Elektroauto mit zwei Elektromotoren auf den Markt. Das Unternehmen hat heute eine neue Version des Opel Grandland Electric vorgestellt, die mit 239 kW (325 PS) daher kommt.

Diese Angabe kennen wir von anderen Marken wie Peugeot, doch bei Opel gab es so viel elektrische Leistung bisher noch nicht. Die Reichweite liegt übrigens bei bis zu 500 km. Opel betont übrigens auch, dass das hier noch kein GSE-Modell ist.

Es wird elektrische GSE-Modelle geben, das hat man im Mai verraten, aber der Opel Grandland Electric AWD ist nur ein „erster Ausblick“. Im Sport-Modus erreicht man die 100 km/h bei dieser Version übrigens in 6,1 Sekunden. Ein Preis fehlt.

Die aktuell beste Version des Opel Grandland Electric startet bei ca. 52.000 Euro, ich rechne also damit, dass der Allradantrieb die 55.000 Euro knacken wird. Opel will die ersten Einheiten des Grandland Electric AWD im September ausliefern.