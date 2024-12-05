Opel Corsa Electric: Leasing-Angebot bringt auch einen Haken mit

Stellantis möchte wohl noch ein paar Elektroautos zum Ende des Jahres loswerden und hat daher die „Corsa Electric-Wochen“ gestartet. Hier bekommt man die Basis des elektrischen Opel Corsa ab 269 Euro im Monat – ohne eine weitere Anzahlung.

Die Laufzeit beträgt 48 Monate, ist also recht lang, und die Laufleistung liegt bei den üblichen 10.000 km im Jahr. Aber das Angebot ist limitiert, was Opel erst im Kleingedruckten anmerkt. Es ist für Privatkunden und auch nur für 600 Kunden.

Opel hat den Preis des Corsa Electric zum Start ins neue Jahr gesenkt, doch die Konkurrenz hat seit dem nachgelegt. Für 30.000 Euro bekommt man jetzt auch schon einen VW ID.3. Daher pusht Opel den Corsa mit einem Leasing-Angebot.

Die Leistung des Opel Corsa Electric liegt bei 100 kW (136 PS) und der 50 kWh große Akku reicht für 357 Kilometer WLTP-Reichweite. Geladen wird mit 100 kW (DC) bzw. 7,4 kW (AC) und das Angebot gilt laut Opel bis zum 31. Dezember 2024.