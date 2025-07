Oppo-Comeback in Deutschland: Wie ist der aktuelle Stand?

Oppo kündigte im November letzten Jahres an, dass man sich auch im zweiten Patentstreit einigen konnte und die Lizenzgebühren zahlen wird. Das Comeback in Deutschland wurde offiziell eingetütet und das alte UEFA-Sponsoring reaktiviert.

Oppo fehlt weiterhin in Deutschland

Doch wo bleibt Oppo in Deutschland? Es sind jetzt ca. fünf Monate vergangen, also fast ein halbes Jahr, und die Webseite von Oppo wurde bis heute nicht aktualisiert. Sie sieht noch exakt so aus, wie man sie nach dem Ende in Deutschland hinterließ.

Wir haben bei Oppo nachgefragt, immerhin verkauft die Untermarke OnePlus seit Monaten wieder Smartphones bei uns, wo bliebt also Oppo? Es gibt kein offizielles Update zum Marktstart, man „engagiert“ sich allerdings auf dem deutschen Markt.

Es gibt noch kein Update über die Verkaufssituation, aber Oppo engagiert sich für den deutschen Markt und wird bald über alle Entwicklungen informieren.

Als man das Comeback letztes Jahr bestätigte, da feierte man das auch mit ersten Testmustern des Oppo Find X8 Pro, welches mittlerweile aber nicht mehr aktuell ist und von dem in China sogar schon eine bessere Ultra-Version präsentiert wurde.

Mit dem Oppo Find N5 wurde in der Zwischenzeit außerdem ein neues und sehr spannendes Foldable vorgestellt, bei dem aber mittlerweile klar ist, dass es nicht nach Deutschland kommen wird. Sieht so also wirklich ein großes Comeback aus?

-->