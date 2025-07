Google Pixel Watch 4: Leak deutet auf spannende Änderung hin

Google plant auch für 2025 eine neue Pixel Watch, im Spätsommer dürfte uns die Google Pixel Watch 4 erwarten. Optisch tut sich auch in diesem Jahr nicht viel, ein aktuelle Leak deutet jedoch auf drei Änderungen hin, eine könnte viele freuen.

Das folgende Bild zeigt die neue Google Pixel Watch 4 und wurde von OnLeaks als Render erstellt, es fehlen jedoch die PINs auf der Unterseite. Was die Vermutung in den Raum wirft, dass Google hier womöglich kabelloses Laden via Qi ermöglicht.

Doch das ist nicht die spannende Neuerung, auch nicht der dünnere Rand beim Display (der ist überfällig), es ist die Tatsache, dass die vierte Generation der Google-Smartwatch dicker sein soll. Es ist von 14,2 mm statt 12,3 mm die Rede.

Diese zusätzliche Dicke wird wohl für einen größeren Akku genutzt und das könnte bedeuten, dass die Google Pixel Watch 4 spürbar länger am Handgelenk verweilen kann. Aussagen zur finalen Akkulaufzeit sind derzeit allerdings noch kaum möglich.

Google hat den Fokus bei den Smartwatches und Wear OS aber in letzter Zeit auf die Akkulaufzeit gelegt und wird das mit dem kommenden Software-Update sicher erneut optimieren. Bei der Pixel Watch 3 spricht Google von ca. 24 Stunden, mehr als ein voller Tag sollte mir der neuen Smartwatch in diesem Jahr schon drin sein.

