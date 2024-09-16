Fintech

Outbank integriert neue Amazon Visa

Autor-Bild
Von
| 5 Kommentare
Outbank

Die Multibanking-App Outbank hat ein neues Update auf Version 3.15.1 erhalten, das mehrere neue Integrationen enthält.

Nutzer können nun ihre Amazon Visa-Karte von Zinia, die Hilton Honors Kreditkarte von Advanzia sowie Versicherungen von Ergo, Zurich und Hallesche hinzufügen. Darüber hinaus unterstützt die App jetzt auch SumUp Geschäftskonten.

Neben den neuen Funktionen gibt es Verbesserungen bei der Berechnung von Aktiengewinnen und -verlusten, insbesondere durch eine verbesserte Währungsumrechnung bei Kaufpreisen in Fremdwährungen. Darüber hinaus wurden zahlreiche kleinere Optimierungen und Fehlerbehebungen implementiert, um die Stabilität und Zuverlässigkeit der Anwendung zu gewährleisten.

Outbank 3 Monate kostenlos ausprobieren

Die Outbank-App lässt sich ausschließlich mit einem Abo nutzen. Es kostet im günstigsten Fall für Privatnutzer 3,99 € pro Monat beziehungsweise mit etwas Rabatt knapp 40 € pro Jahr. Nutzt man die Software im geschäftlichen Bereich, werden 7,99 € pro Monat oder knapp 80 € pro Jahr fällig.

Es gibt jeweils eine 14-tägige kostenlose Testphase, die sich mit einem speziellen Bonus-Programm auf 3 Monate ausweiten lässt. Nutzt dafür einfach unseren Link bzw. gebt den Code mobiFlip an.

  1. Quiter 🪴
    sagt am

    Ich bin auch seit dem Abo weg, aber die App an sich war super. Ist jetzt einfach zu teuer. Ich will meine Ausgaben unter Kontrolle haben und nicht weiter in die Höhe treiben. Ich gönne mir nicht mal Spotify Premium oder ähnliches.

    Antworten
    1. marxo 👋
      sagt am zu Quiter ⇡

      Hast du eine gescheite Alternative gefunden?

      Antworten
      1. Quiter 🪴
        sagt am zu marxo ⇡

        Ich nutze jetzt Banking4. Das kann zwar nicht alle Bausparkassen, aber es kostet nur einen einmaligen Betrag und ich kann fast alle meine Konten einfügen. Die zwei Bausparverträge die sich nicht synchronisieren lassen haben ich als Kassenbücher und pflege sie manuell.

        Antworten
  2. user 👋
    sagt am

    Wieder eine App nur mit Abo.
    Niemals diesen Abo-Blödsinn.
    Wer will darf gerne zugreifen, wer nachdenkt tut es nicht.

    Antworten
    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu user ⇡

      „wer nachdenkt tut es nicht.“

      Es ist ja okay, wenn man es hier nicht möchte, aber wieso muss man andere beleidigen. Jeder, der den Entwickler gerne unterstützt und ein Abo zahlt, denkt also nicht nach? Denk doch lieber mal nach, bevor du sowas ins Internet schreibst.

      Antworten

