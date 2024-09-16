Outbank integriert neue Amazon Visa

Die Multibanking-App Outbank hat ein neues Update auf Version 3.15.1 erhalten, das mehrere neue Integrationen enthält.

Nutzer können nun ihre Amazon Visa-Karte von Zinia, die Hilton Honors Kreditkarte von Advanzia sowie Versicherungen von Ergo, Zurich und Hallesche hinzufügen. Darüber hinaus unterstützt die App jetzt auch SumUp Geschäftskonten.

Neben den neuen Funktionen gibt es Verbesserungen bei der Berechnung von Aktiengewinnen und -verlusten, insbesondere durch eine verbesserte Währungsumrechnung bei Kaufpreisen in Fremdwährungen. Darüber hinaus wurden zahlreiche kleinere Optimierungen und Fehlerbehebungen implementiert, um die Stabilität und Zuverlässigkeit der Anwendung zu gewährleisten.

Outbank 3 Monate kostenlos ausprobieren

Die Outbank-App lässt sich ausschließlich mit einem Abo nutzen. Es kostet im günstigsten Fall für Privatnutzer 3,99 € pro Monat beziehungsweise mit etwas Rabatt knapp 40 € pro Jahr. Nutzt man die Software im geschäftlichen Bereich, werden 7,99 € pro Monat oder knapp 80 € pro Jahr fällig.

Es gibt jeweils eine 14-tägige kostenlose Testphase, die sich mit einem speziellen Bonus-Programm auf 3 Monate ausweiten lässt. Nutzt dafür einfach unseren Link bzw. gebt den Code mobiFlip an.

