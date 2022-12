Outdoor-Smartphone für 349 Euro: Gigaset GX4 vorgestellt

Gigaset bringt das Outdoor-Smartphone GX4 auf den Markt. Das Gerät kommt mit Wechsel-Akku, Schnellladefunktion, 48-Megapixel-Kamera und Features wie programmierbarer Funktionstaste, Fingerabdrucksensor auf dem Ein- und Ausschalter und LED-Spotlight-Ring für Benachrichtigungen auf der Rückseite.

Mit seinem TPU-Doppelspritzgehäuse und einem Rahmen aus Aluminium, Magnesium und Titan erfüllt es die Standards MIL-STD-810H und IP68. Es verträgt Stürze aus 1,20 Metern Höhe und taucht bis zu einer halben Stunde im 1,50 Meter tiefen Wasser. Das Gerät funktioniert bei Umgebungstemperaturen zwischen -15 und 45° C und lässt sich mit Wasser, Seife, Alkohol oder Desinfektionsmittel reinigen.

Mit 5.000 mAh Wechsel-Akku

Neu im Vergleich zum GX290 ist der 5.000 mAh Wechsel-Akku, der vom Anwender selbst getauscht werden kann. Auch das Gigaset GX4 lässt sich mit 15 Watt nach Qi-Standard kabellos laden. Es unterstützt nun auch Power Delivery 3.0 und ist mit bis zu 30 Watt in 1 Stunde auf 90 Prozent geladen.

Das V-Notch Display hat jetzt einen höheren Kontrast von 1.500 : 1 und löst in HD+ (1.560 x 720 Pixel) auf. Die Helligkeit des Display beträgt 550 nits. Geschützt wird es durch Corning Gorilla Glass 5 mit einer kratzfesten und schmutzabweisenden Oberfläche. Es lässt sich laut Gigaset auch mit bis zu zwei Millimeter dicken Handschuhen und mit nassen Händen bedienen.

Auch verbaut sind ein MediaTek Helio G99 mit acht Kernen (zwei A76 mit bis zu 2,2 Ghz und vier A55 mit bis zu 2,0 GHz), ein Dual-SIM-Slot für zwei Nano-SIM-Karten sowie 64 GB interner Speicher, der sich mit einer microSD-Karte um bis zu 1 Terabyte erweitern lässt.

Das Gigaset GX4 ist in den Farben Black und Petrol im stationären und Online-Handel sowie im Gigaset Online-Shop erhältlich. Die UVP liegt bei 349 Euro. Im Lieferumfang befinden sich neben der Bedienungsanleitung ein USB-C Lade- und Datenkabel sowie eine Handgelenksschlaufe, die sich in eine Öse am GX4 einfädeln lässt.

-->