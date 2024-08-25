Unterhaltung

Pacific Rim soll als neue Serie geplant sein

Pacific Rim

Die Filme rund um Pacific Rim sind durchaus beliebt, finanziell erfolgreich und haben viele Fans. Daher möchte Legendary Television diese Marke nutzen und plant angeblich eine neue Serie, das berichtet jedenfalls Variety exklusiv.

Laut Quelle sei eine Prequel-Serie geplant und diese ist auch unabhängig von der animierten Serie, die man von Netflix kennt. Die Idee ist ein Monsterverse, was auch andere Filmstudios verfolgen, aber Guillermo del Toros ist nicht mit dabei.

Ich habe die zwei Filme bis heute nicht gesehen, auch wenn sie mich grundsätzlich ansprechen, für stupide Action bin ich ja hin und wieder zu haben. Godzilla und Co. haben jedenfalls gezeigt, dass das funktioniert, warum also nicht auch hier.

  1. Spiritogre 🔅
    Der erste Film war super, habe ich auch im Kino gesehen. Der zweite eher meh, und der hatte auch einfach nicht solche ausdrucksstarken Schauspieler.

    Denke, wenn das in etwa die Qualität von Snowpiercer erreicht, dann könnte das als Serie was werden, sofern die Schauspieler was taugen.

