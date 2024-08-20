The Acolyte: Tiefpunkt von Star Wars hat ein Ende

Als ich den Trailer für die neue Star Wars-Serie „The Acolyte“ im Frühjahr sah, da dachte ich, dass diese Potenzial haben könnte. Doch ich war skeptisch, denn bei Disney hat man seit Jahren kein gutes Händchen mehr für Inhalte zu Star Wars.

Es gibt positive Ausnahmen, wie Andor vor zwei Jahren, aber diese Serie gehört nicht dazu und wurde mit miserablen 4 Punkten bei IMDb massiv abgestraft. Und auch bei anderen Bewertungsportalen wie Metacritic gab es sehr schlechte Noten.

The Acolyte: Kaum Zuschauer bei Disney+

Hinzu kommt, dass nicht viele die Serie geschaut haben und daher wird sie auch direkt wieder eingestellt, eine zweite Staffel kommt nicht. Wobei ich gelesen habe, dass die erste Staffel eine weitere am Ende aufbaut, aber das spielt keine Rolle.