PAYBACK: Fressnapf bleibt überraschend Partner

Im kommenden Jahr steht das Bonusprogramm PAYBACK vor großen Veränderungen. In einem Punkt gibt es jetzt eine „Rolle rückwärts“.

Fressnapf und PAYBACK setzen ihre Partnerschaft überraschend fort und haben ihren Vertrag langfristig verlängert. Die Kooperation besteht seit 2015 und ermöglicht Fressnapf-Kunden, beim Einkauf Punkte zu sammeln – sowohl in den rund 1.000 Fressnapf-Märkten als auch online auf der Website des Unternehmens.

Ursprünglich hatte PAYBACK im Jahresverlauf angekündigt, dass Fressnapf als Partner aussteigen wird.

Mit der Verlängerung der Zusammenarbeit wollen beide Unternehmen das Einkaufserlebnis „persönlicher und lohnender“ gestalten. PAYBACK wird demnach mit dem Fressnapf-eigenen Treueprogramm „Friends“ kombiniert.

Ein Aspekt der Vertragsverlängerung ist die stärkere Integration der PAYBACK-Vorteile in die Fressnapf-App. PAYBACK hat derzeit 31 Millionen aktive Kunden, 13 Millionen davon nutzen regelmäßig die PAYBACK-App.


  1. max 🔱
    sagt am

    Ob payback da wohl was gedreht hat?

