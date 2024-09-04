News

Peloton geht neue Wege in Deutschland

Peloton kämpft weiterhin mit den Folgen der Pandemie, denn nach dem Ende von dieser stürzte man ab. Seit dem kämpft Peloton ums Überleben und versucht mit neuen Ideen und Ansätzen die Fitness-Marke wieder etwas nach vorne zu bringen.

Peloton stellt eigenen Verkauf ein

Eine wichtige Entscheidung war in den letzten Jahren der Schritt zu Partnern wie Amazon, davor verkaufte Peloton die Hardware nur selbst. Doch diese Option wird ab dem 12. September eingestellt, denn Peloton „geht neue Wege“ in Deutschland.

Peloton Bike Header

Falls ihr also in Zukunft neue Produkte von Peloton kaufen wollt, dann müsst ihr im Online Shop von Amazon vorbeischauen, ein weiterer Partner ist außerdem Fitshop in Deutschland und Österreich. Doch warum ändert Peloton jetzt seine Strategie?

Man passt die  „Verkaufs- und Vertriebsstrategie den Wünschen und Bedürfnissen (der) stetig wachsenden Community an“, so Peloton. Obendrein sei Peloton „schon immer eigene Wege gegangen, um (…) das beste Peloton-Erlebnis zu bieten“.

Hardware kein Fokus für Peloton

Ich vermute, dass es aber vor allem an den Kosten liegt, denn ein eigener Vertrieb ist teuer und diese Kosten möchte man sparen. Hinzu kommt, dass die Hardware nicht der lukrative Part von Peloton ist und man sich leicht davon trennen könnte.

Der Fokus von Peloton liegt mittlerweile auf der App und den Abos, man hat vor etwa einem Jahr ein „neues Kapitel“ angekündigt. Ich bin ja mal gespannt, was wir da bei der Hardware von Peloton noch so sehen werden, rechnet aber mit wenig.

1 Kommentar

   

  1. Carlo 🔅
    sagt am

    Peloton ist bald Geschichte, nur noch eine Frage der Zeit.

