Peloton geht neue Wege mit einer neuen App

Peloton hat sich in der Pandemie einen Namen als Marke für Heimtrainer gemacht, bei denen man mit einer Community diverse Kurse auf dem Rad verfolgen kann. Das Portfolio wurde mit einem Laufband und Rudergerät später noch ausgebaut.

Doch teure Hardware und teure Mitgliedschaften waren nicht unbedingt das, was die Menschen nach der Pandemie zahlen wollten und so startete der Abstieg. Seit einer Weile bekämpft man diesen mit einem neuen Ansatz: Weg vom alten Image.

Peloton als Anbieter von Fitness-Apps

Peloton will als moderne Marke mit Apps und Diensten für Fitness wahrgenommen werden und nicht (nur) für teure Heimtrainer. Diese Woche startete man, wenn auch vorerst nur in den USA und nur für iOS, eine neue App namens „Peloton Strength+“.

Peloton Strength

Ihr könnt es euch beim Namen schon denken, es geht um Krafttraining und die App will euer Begleiter im Fitnessstudio sein. Ihr könnt euch eigene Workouts erstellen lassen und Trainer begleiten euch dabei mit Ansagen im Ohr. Neben Audio gibt es auch Videos in der App, hier werden euch die Übungen gezeigt und direkt erklärt.

Damit begibt sich Peloton in einen bereits gut gefüllten Markt an Anbietern, denn Fitness-Apps für Krafttraining gibt es wie Sand am Meer. Peloton hofft vermutlich, dass die bekannte Marke die Nutzer zu einem 10 Dollar/Monat teuren Abo lockt.

Die App selbst sieht gar nicht so schlecht aus, es gibt auch eine Anbindung an die Apple Watch. Ich bin aber mal gespannt, ob das vom Markt angenommen wird, da das Angebot an solchen Apps eben groß ist. Details zu einem globalen Marktstart und einer App für Android gibt es noch nicht, sollte allerdings bei Peloton folgen.

