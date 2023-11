Peloton kämpfte mit Problemen bei Rekordversuch

Peloton dachte sich, dass man die kalte Jahreszeit und Thanksgiving kombinieren und einen Rekordversuch starten kann. Der „Turkey Burn“ sollte Nutzer animieren, die neuen Kalorien direkt wieder zu verbrennen, doch das ging nach hinten los.

Laut CEO Barry McCarthy konnten zwar über 37.000 Nutzer live an diesem Kurs von Peloton teilnehmen, aber viele hatten mit technischen Problemen zu kämpfen, viele kamen nicht in den Kurs und das System von Peloton war damit überfordert.

Der Chef entschuldigte sich bei den Nutzern, die gestern mit Schwierigkeiten bei einer Runde auf dem Bike zu kämpfen hatten, denn man wollte zwar einen Rekord (die meisten Nutzer in einem Live-Bike-Kurs) aufstellen, hatte aber nicht auf dem Schirm, dass das eigene System doch nicht für so eine große Anzahl ausgelegt ist.

Falls ihr also Probleme mit Peloton in den letzten Stunden hattet, dann wisst ihr jetzt, warum das so war. Laut Peloton sollte jetzt aber wieder alles normal laufen.

