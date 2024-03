Peloton plant wohl neue Funktion für Teams

Bei Peloton wird man zwar gerne mit einem „Team Peloton“ von den Trainern in einem Workout angefeuert, doch der Dienst selbst bietet gar keine Teams an. Man kann über „Tags“ seine Interessen zeigen und so in einer Gruppe mit anderen bei Peloton auftauchen, aber eine richtige Team-Funktion gibt es nicht. Noch nicht.

Die neue APK-Datei deutet den Schritt zu einer Funktion an, die das Erstellen von ganz normalen Teams ermöglicht. So kann man zum Beispiel ein Team mit seiner Familie oder Freunden gründen und sich dort gemeinsame Fitness-Ziele festlegen.

Man kann ein kleines und privates Team gründen, aber es gibt auch öffentliche Teams und bis zu 2.000 Personen können hier gemeinsam antreten. Name und die Interessen legt ihr fest. Es ist aber unklar, ob es hier auch einen Chat geben wird.

Peloton kämpfte 2023 mit Problemen, der Chef zeigte sich aber optimistisch. Man merkt, dass derzeit viel am Dienst gearbeitet wird, sei es mit neuen Spielen, dieser neuen Team-Funktion oder Jürgen Klopp als neues Werbemaskottchen. 2024 wird ein spannendes Jahr, welches durchaus wichtig für die Zukunft von Peloton ist.

