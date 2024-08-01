Mobilität

Kia EV4: Neues Elektroauto in Deutschland gesichtet

Concept Ev4
Concept EV4

Kia wollte eigentlich noch in diesem Jahr eine Elektro-Limousine im Stil des Tesla Model 3 auf den Markt bringen, aber mittlerweile ist klar, dass der Kia EV4 doch erst Anfang 2025 kommt. Allerdings testet Kia das neue Elektroauto schon aktiv.

Vor ein paar Wochen gab es erste Bilder aus Südkorea und bei Auto Express hat man den Kia EV4 jetzt erstmals auf Straßen in Europa entdeckt. Genau genommen ist der Kia EV4 sogar schon in Deutschland unterwegs, wenn auch stark getarnt.

Kia Ev4 Concept Seite

Kia EV4 als erstes Konzept

Details zum Kia EV4 gibt es noch keine, wir kennen bisher nur das Konzept und wissen, dass er zwar die E-GMP-Plattform der Hyundai Group nutzt, aber nur als 400 Volt-Version wie der Kia EV3. Der EV4 ordnet sich also unter dem EV6 ein.

Kia wird den EV4 zwar erst nächstes Jahr zu Kunden liefern, aber es würde mich nicht wundern, wenn man die Serienversion noch in diesem Jahr zeigt. Ich bin auf die Eckdaten gespannt und natürlich auch den Preis, was wird der EV4 kosten?

