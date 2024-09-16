Mobilität

Peugeot E-3008 setzt Meilenstein bei Reichweite

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar
Peugeot E 3008 Header

Peugeot hat heute bekannt gegeben, dass die elektrische Reichweite der E-3008 in der Long Range-Version bei 700 km nach WLTP-Standard liegt. Man bezeichnet es als „die besten elektrischen Reichweiten auf dem SUV-Markt“. Was auch stimmt.

In dieser Größe und Klasse gibt es keinen E-SUV mit so einer Reichweite, was in diesem Fall an der 96,9 kWh großen (nutzbar) Batterie liegt. Angetrieben wird der Peugeot E-3008 Long Range von einem E-Motor mit 170 kW (230 PS). Man setzt also auf eine Kombination aus einem großen Akku und hält sich mit Leistung zurück.

Durch den größeren Akku hat der SUV von Peugeot aber 100 km mehr Reichweite als das beliebteste Modell, das Tesla Model Y. Es steht zwar im Raum, dass es da ebenfalls einen größeren Akku geben wird, aber im Moment ist Peugeot besser.

Die finale Weltpremiere findet auf dem Pariser Autosalon 2024 (14. bis 20. Oktober) statt, es wird drei Versionen (Allure, Emotion, Exzellenz) geben, aber Preise haben wir noch keine. Für die Version mit dem kleineren Akku muss man über 48.000 Euro auf den Tisch legen, unter 50.000 Euro wird diese Version also nicht starten.

Kia Ev6 2024 Teaser Front

Kia EV1 kommt: Der Plan für das günstige Elektroauto

Kia startet gerade mit dem EV3 durch, den man ab ca. 35.000 Euro konfigurieren kann. Doch dabei soll es nicht…

16. September 2024 | Jetzt lesen →

Fehler melden1 Kommentar

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. René H. 🔆
    sagt am

    Hoffentlich schrauben die auch an Effizienz und Ladeleistung. Aktuell ist der E-3008 mit 250 Wh/km bei 120 km/h unter guten Bedingungen angegeben (z.Vgl. Model Y RWD 195 Wh/km, ID.4 RWD 220 Wh/km). Damit ergäben sich keine überaus hohen Reichweite auf der Autobahn. Eine neue Plattform sollte auch in deutlich unter 30 Minuten von 10% bis 80% laden.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Peugeot E-3008 setzt Meilenstein bei Reichweite
Weitere Neuigkeiten
PlayStation Studios mit dabei: Sony kündigt Event für Mittwoch an
in Gaming
20 Jahre klarmobil: Mehr Datenvolumen und kein Anschlusspreis – nur noch bis Ende September
in Tarife | Update
Sim24
sim24 überrascht mit 3,33-Euro-Tarif – aber nur für kurze Zeit
in Tarife
Otelo
Otelo startet „Unlimited on Demand“-Tarif
in Tarife
Heizung Katze
Heizkosten 2025: Gas deutlich teurer, Wärmepumpen günstiger
in Gesellschaft
Volvo Ex90 Header
Volvo optimiert sein Elektro-Flaggschiff für 2026
in Mobilität
Apple Iphone X Ohne Notch
Apple iPhone: Ganz neues OLED-Display zum 20. Jubiläum geplant
in Smartphones
Bmw Ix Logo 2024 Header
„Großer strategischer Fehler“: BMW-Chef kritisiert geplantes EU-Verbrenner-Aus scharf
in Mobilität
Consorsbank
Consorsbank RISE: Neues Angebot für 18- bis 30-Jährige startet
in Fintech
Samsung Galaxy S25 Ultra Hand
Samsung Galaxy S26 könnte ganz neues „Privat-Display“ bekommen
in Smartphones