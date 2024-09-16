Peugeot E-3008 setzt Meilenstein bei Reichweite

Peugeot hat heute bekannt gegeben, dass die elektrische Reichweite der E-3008 in der Long Range-Version bei 700 km nach WLTP-Standard liegt. Man bezeichnet es als „die besten elektrischen Reichweiten auf dem SUV-Markt“. Was auch stimmt.

In dieser Größe und Klasse gibt es keinen E-SUV mit so einer Reichweite, was in diesem Fall an der 96,9 kWh großen (nutzbar) Batterie liegt. Angetrieben wird der Peugeot E-3008 Long Range von einem E-Motor mit 170 kW (230 PS). Man setzt also auf eine Kombination aus einem großen Akku und hält sich mit Leistung zurück.

Durch den größeren Akku hat der SUV von Peugeot aber 100 km mehr Reichweite als das beliebteste Modell, das Tesla Model Y. Es steht zwar im Raum, dass es da ebenfalls einen größeren Akku geben wird, aber im Moment ist Peugeot besser.

Die finale Weltpremiere findet auf dem Pariser Autosalon 2024 (14. bis 20. Oktober) statt, es wird drei Versionen (Allure, Emotion, Exzellenz) geben, aber Preise haben wir noch keine. Für die Version mit dem kleineren Akku muss man über 48.000 Euro auf den Tisch legen, unter 50.000 Euro wird diese Version also nicht starten.