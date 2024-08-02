Mobilität

Neues Tesla Model Y bekommt angeblich größeren Akku

Autor-Bild
Von
| 9 Kommentare
Tesla Reifen Felge Header

Tesla arbeitet an einem neuen Model Y und wir haben es in den letzten Tagen das ein oder andere Mal im Netz gesehen. Von offizieller Seite hat man das zwar für 2024 ausgeschlossen, was aber nicht heißt, dass es nicht Anfang 2025 kommt.

In den USA und in China wurde es bereits gesichtet, aus Deutschland gibt es noch keine Bilder, obwohl das Tesla Model Y auch bei uns produziert wird. Dafür gibt es ein sehr spannendes Gerücht, denn angeblich sei hier ein größerer Akku geplant.

Tesla Model Y: Akku mit 95 kWh in Planung

Das Tesla Model Y kommt in der großen Version mit 79 kWh daher, was für 600 km mit einem Elektromotor sorgt, mit zwei Motoren sind es etwas weniger. Angeblich hört man aus der Giga Berlin, dass es einen neuen Akku mit 95 kWh geben wird.

Es ist bisher eine Meldung, ich wäre also noch vorsichtig, aber das wäre, wenn auch nur als zusätzliche Option, definitiv ein neues Verkaufsargument. Falls man es, wie beim aktuellen Tesla Model 3, effizienter macht, ist viel mehr Reichweite möglich.

Ich könnte mir durchaus 150 km oder mehr bei der WLTP-Reichweite als Bonus bei so einem Akku vorstellen, die 700 km wird man damit auf jeden Fall knacken. Für einen E-SUV wäre das sehr ordentlich, andere E-SUVs holen da weniger heraus.

Am Anfang dachte ich, dass Tesla mit Projekt „Juniper“ einfach nur das umsetzt, was man beim Tesla Model 3 verändert hat, aber es deutet sich langsam ein etwas größerer Schritt für das neue Tesla Model Y an. Da könnte sich das Warten lohnen.

Bmw I3 2025 Konzept Skizze Header

BMW: Elektroautos sind „die zentrale Antriebstechnologie der Zukunft“

Während Audi und Mercedes am Anfang der Wende noch große Befürworter der Elektromobilität waren und sich BMW zurückhielt, so hat…

1. August 2024 | Jetzt lesen →

Fehler melden9 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Charly 🪴
    sagt am

    Nicht schlecht wenn das stimmt. Leider sieht aber das Model Y nicht so hübsch aus.

    Antworten
  2. el_presidente102@yahoo.com 🌀
    sagt am

    Ick freu mir. Das neue Model Y ist definitiv eine Überlegung wert.

    Antworten
  3. jaja 👋
    sagt am

    jaja.
    Hat der Kommentar mal wieder nicht der eigenen Meinung entsprochen.
    Super. Weiter so. Das Ergebnis kommt bald.

    Antworten
    1. René Hesse 🔱
      sagt am zu jaja ⇡

      Wovon und vor allem mit wem sprichst du?

      Antworten
      1. jaja 👋
        sagt am zu René Hesse ⇡

        Seltsam. Nun ist der andere Eintrag doch da. Vorhin war er komplett weg.
        Ich entschuldige mich.

        Antworten
        1. René Hesse 🔱
          sagt am zu jaja ⇡

          War vermutlich ganz normal in der Moderationsschleife. Eigentlich sollte dann ein Hinweis angezeigt werden, dass der Beitrag auf Freigabe wartet.

          Antworten
    2. Neuhier 💎
      sagt am zu jaja ⇡

      Schreibst du mit 2 Accounts? Interessant 🤔

      Antworten
  4. Meimei 👋
    sagt am

    Manmanman.
    Jden Tag kommt eine Meldung über das Teil, dass es irgendwas neues bekommt.
    Ist doch logisch bei einem neuen Auto.
    Da reicht dann aber eine Nachricht mit allen Infos.
    Kommt morgen dann, Tesla erhält mobiles Klo oder was?

    Antworten
  5. P45 💎
    sagt am

    Na da bin ich ja mal gespannt, ob der „Osborne-Effekt“ eintritt. Demzufolge müssten die Verkaufszahlen des MY jetzt massiv einbrechen.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip.de / Mobilität / ...
Weitere Neuigkeiten
Digitaler Türspion: Gericht untersagt Nutzung trotz Sehbehinderung
in Smart Home
ERGO setzt auf visuelle Schadenserkennung per App
in Mobilität
EnBW erweitert Schnellladenetz am REWE-Center in Braunschweig
in Mobilität
Playstation Icons
PlayStation: Sony hält an Live-Serive-Spielen trotz Kritik fest
in Gaming
Home Assistant Green: Das Profi-Smart-Home für Einsteiger hat mich überzeugt
in Smart Home
Tesla Model 3 2024 Performance Header
Neues Tesla Model 3 mit über 800 km Reichweite
in Mobilität
Computer Online Internet Pc
CCC kritisiert geplantes Sicherheitspaket des Innenministers
in Dienste
Der erste „Xbox-Handheld“ hat einen Preis und ein Datum
in Gaming
Google Tv 2025
Google TV am Ende? Die Zukunft ist „ungewiss“
in News
Blackview MEGA 3 – 12-Zoll-Tablet zum Rabattpreis kaufen
in Tablets | Update