Neues Tesla Model Y bekommt angeblich größeren Akku
Tesla arbeitet an einem neuen Model Y und wir haben es in den letzten Tagen das ein oder andere Mal im Netz gesehen. Von offizieller Seite hat man das zwar für 2024 ausgeschlossen, was aber nicht heißt, dass es nicht Anfang 2025 kommt.
In den USA und in China wurde es bereits gesichtet, aus Deutschland gibt es noch keine Bilder, obwohl das Tesla Model Y auch bei uns produziert wird. Dafür gibt es ein sehr spannendes Gerücht, denn angeblich sei hier ein größerer Akku geplant.
Tesla Model Y: Akku mit 95 kWh in Planung
Das Tesla Model Y kommt in der großen Version mit 79 kWh daher, was für 600 km mit einem Elektromotor sorgt, mit zwei Motoren sind es etwas weniger. Angeblich hört man aus der Giga Berlin, dass es einen neuen Akku mit 95 kWh geben wird.
Es ist bisher eine Meldung, ich wäre also noch vorsichtig, aber das wäre, wenn auch nur als zusätzliche Option, definitiv ein neues Verkaufsargument. Falls man es, wie beim aktuellen Tesla Model 3, effizienter macht, ist viel mehr Reichweite möglich.
Ich könnte mir durchaus 150 km oder mehr bei der WLTP-Reichweite als Bonus bei so einem Akku vorstellen, die 700 km wird man damit auf jeden Fall knacken. Für einen E-SUV wäre das sehr ordentlich, andere E-SUVs holen da weniger heraus.
Am Anfang dachte ich, dass Tesla mit Projekt „Juniper“ einfach nur das umsetzt, was man beim Tesla Model 3 verändert hat, aber es deutet sich langsam ein etwas größerer Schritt für das neue Tesla Model Y an. Da könnte sich das Warten lohnen.
Nicht schlecht wenn das stimmt. Leider sieht aber das Model Y nicht so hübsch aus.
Ick freu mir. Das neue Model Y ist definitiv eine Überlegung wert.
jaja.
Hat der Kommentar mal wieder nicht der eigenen Meinung entsprochen.
Super. Weiter so. Das Ergebnis kommt bald.
Wovon und vor allem mit wem sprichst du?
Seltsam. Nun ist der andere Eintrag doch da. Vorhin war er komplett weg.
Ich entschuldige mich.
War vermutlich ganz normal in der Moderationsschleife. Eigentlich sollte dann ein Hinweis angezeigt werden, dass der Beitrag auf Freigabe wartet.
Schreibst du mit 2 Accounts? Interessant 🤔
Manmanman.
Jden Tag kommt eine Meldung über das Teil, dass es irgendwas neues bekommt.
Ist doch logisch bei einem neuen Auto.
Da reicht dann aber eine Nachricht mit allen Infos.
Kommt morgen dann, Tesla erhält mobiles Klo oder was?
Na da bin ich ja mal gespannt, ob der „Osborne-Effekt“ eintritt. Demzufolge müssten die Verkaufszahlen des MY jetzt massiv einbrechen.