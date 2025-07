PEUGEOT integriert ChatGPT in viele Modelle

Nach erfolgreichen Tests wird ChatGPT ab sofort serienmäßig in die gesamte Produktpalette von PEUGEOT integriert.

Die Technologie ist in das PEUGEOT i-Cockpit eingebettet und kann über den Sprachassistenten „OK PEUGEOT“ aktiviert werden. Ähnliches hatte kürzlich der VW-Konzern verkündet.

Insgesamt wird ChatGPT in 17 Märkten in 12 verschiedenen Sprachen in ganz Europa verfügbar sein. Der Startschuss fällt in den wichtigsten europäischen Märkten wie Deutschland, Österreich und Frankreich.

Zu den kompatiblen Modellen, inklusive der Varianten, gehören:

neuer PEUGEOT 208,

neuer PEUGEOT 2008,

neuer PEUGEOT 308,

neuer PEUGEOT 308 SW,

neuer PEUGEOT 408,

neuer PEUGEOT 508,

neuer PEUGEOT 508 SW,

neuer PEUGEOT 3008

neuer PEUGEOT Rifter

neuer PEUGEOT Traveller

neuer PEUGEOT Partner

neuer PEUGEOT Expert

und der neue PEUGEOT 5008

Erwähnenswert ist die Möglichkeit, sowohl Neufahrzeuge als auch bestehende Modelle „over-the-air“ mit der Technologie auszustatten, ohne dass ein Werkstattbesuch erforderlich ist.

Die ChatGPT-Funktion ist Teil des Connect-Plus-Pakets, das für Neufahrzeuge in den ersten sechs Monaten kostenlos ist und danach auf Abonnementbasis zur Verfügung steht. Kunden, die ihr Fahrzeug vor der Einführung des Connect-Plus-Pakets gekauft haben, können die ChatGPT-Funktion als eigenständige Funktion für 1,50 Euro/Monat oder 15 Euro/Jahr integrieren.

Die Nutzung von ChatGPT im PEUGEOT i-Cockpit erfolgt über den Sprachassistenten, der mit dem Befehl „OK PEUGEOT“ aktiviert wird. ChatGPT kann helfen, Sehenswürdigkeiten zu finden, Navigationsanweisungen zu geben oder Unterhaltung zu bieten, indem beispielsweise Quizfragen erstellt werden.

