PEUGEOT weitet Elektrobonus aus – 3570 Euro Rabatt auf mehr Modelle

PEUGEOT fördert die Elektrifizierung seiner Fahrzeuge mit einem erweiterten Elektrobonus. Käufer, die zwischen dem 01.08. und 30.09.2024 ein PEUGEOT Elektrofahrzeug erwerben, erhalten einen Bonus von 3.570 Euro brutto („Kaufvertragsprämie“).

Dieser Bonus gilt auch für Leasingverträge und wird auf die Leasingrate angerechnet. Der Elektrobonus gilt seit dem 01.07.2024 bereits für den neuen PEUGEOT E-3008 und den neuen PEUGEOT E-5008 und wird ab sofort auf folgende Modelle ausgeweitet:

PEUGEOT E-208

PEUGEOT E-2008

PEUGEOT E-308

PEUGEOT E-308 SW

Voraussetzung dabei ist, dass der Kaufvertrag im Zeitraum 01.08.-30.09.2024 abgeschlossen wird und das Fahrzeug nach dem 01.08.2024 (beim PEUGEOT E-3008 und PEUGEOT E-5008 nach dem 01.07.2024) erstzugelassen wird. Wer eins der genannten Elektrofahrzeuge leasen möchte, erhält die Kaufvertragsprämie in Form eines Nachlasses bei den Leasingraten, wobei die Leasingkonditionen ausschließlich für Bestandsfahrzeuge mit Zulassung bis 30.09.2024 verfügbar sind. Die Angebote gelten nur bei teilnehmenden PEUGEOT Händlern.

Darüber hinaus bietet Peugeot das neue ALLURE CARE-Programm an, das den Elektromotor, das Ladegerät, den Antriebsstrang sowie wichtige elektrische und mechanische Komponenten bis zu 8 Jahre oder 160.000 km schützt. Dieser Schutz wird nach jeder regulären Wartung bei einem autorisierten Peugeot Partner bis zur nächsten Wartung aktiviert oder erneuert.