Philips Hue startet größten Sale des Jahres

Philips Hue hat einen neuen Sale gestartet. Im Rahmen der „Bright Days“ gibt es zahlreiche Lampen, Leuchten, Lightstrips und Zubehör mit Rabatt zu kaufen.

Philips Hue hat die neuen Sonderangebote für zahlreiche Leuchtmittel und mehr im hauseigenen Shop gestartet. Der „Bright Days Sommer Sale“ ist laut Unternehmensangaben „der größte jährliche Sale“ bei Philips Hue und bietet Rabatte auf ein ausgewähltes Sortiment an smarten Beleuchtungsprodukten. In der Regel findet er in den Monaten Mai und Juni statt.

Welche Lampen bzw. welches Zubehör Teil der Aktion ist, könnt ihr ab sofort über einen „Early Access“-Link online einsehen. Das Unternehmen verspricht dabei „30 % Rabatt auf den Gesamtpreis der Aktionsprodukte“ sobald man zwei oder mehr Produkte kauft. Das gilt freilich nur im Vergleich zur unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers. Zudem heißt es:

Philips Hue Bright Days 2024 Nutzungsbedingungen

Diese Aktion gilt vom 23. Mai 2024 bis zum 9. Juni 2024.

Lege zwei (2) oder mehr der an der Aktion teilnehmenden Lampen, Leuchten, Lightstrips oder Zubehör in den Warenkorb und erhalte 30 % Rabatt auf den Gesamtpreis der Aktionsprodukte.

Der Rabatt wird auf den Gesamtbetrag der qualifizierten Aktionsprodukte im Warenkorb an der Kasse angerechnet.

Der Rabatt ist nur auf Artikel anwendbar, die Teil der Bright Days 2024 Aktion sind.

Diese Aktion ist abhängig von der Verfügbarkeit des Lagerbestands.

Im Falle der Rückgabe eines Teils einer Bestellung, sofern berechtigt, wird der anteilige Rabattwert vom Erstattungsbetrag abgezogen.

Diese Aktion kann nicht in Verbindung mit einem anderen Angebot auf philips-hue.com genutzt werden.

Preis- und/oder Produktänderungen sowie Rechtschreib-, Druck- und Satzfehler bleiben bei diesem Angebot vorbehalten.

Der Veranstalter ist Signify GmbH Deutschland (Röntgenstraße 22, 22335 Hamburg). Signify behält sich das Recht vor, die Aktion jederzeit zu beenden oder diese Bedingungen durch Neuveröffentlichung zu ändern.

Für die Anmeldung zum Newsletter gewährt Philips weiterhin 10 Euro Rabatt auf die nächste Bestellung ab 70 Euro Bestellwert. Inwieweit sich hier Rabatte kombinieren lassen beziehungsweise gegenseitig ausschließen, muss man ausprobieren. Generell sei empfohlen, auch die Preise für die Hue-Produkte bei anderen Onlineshops gegenzuchecken.

Philips Hue ist ein von Signify entwickeltes intelligentes Beleuchtungssystem. Es besteht aus LED-Lampen, die über ZigBee mit einer Bridge verbunden sind und per App oder Sprachbefehl gesteuert werden können. Das System kann in Diensten wie Amazon Alexa, Google Assistant und Apple HomeKit integriert werden.

