Smart Home

Philips Hue: Es gibt Probleme mit Amazon Alexa

Autor-Bild
Von
|
Amazon Echo Dot 5 Header

Seit ein paar Tagen häufen sich die Meldungen, dass Amazon Alexa derzeit mit ein paar Problemen bei der Steuerung von Philips Hue kämpft. Auch die Kommentare beim Alexa-Skill nehmen zu. Signify hat die Probleme bei Golem offiziell bestätigt.

Man spricht von einer „kleinen Anzahl“ an Nutzern, aber man findet im Netz auch Hinweise, dass das schon seit Wochen so geht. Die Quelle kämpft laut eigenen Angaben seit bald einem Monat mit Problemen, zwei Hue-Systeme gehen nicht.

Laut Signify arbeitet man mit Amazon an den Problemen, man habe die aktuellen Fälle „identifiziert“. Eine Lösung gibt es allerdings noch nicht. Wer betroffen ist, der muss also einen anderen Dienst oder eben die offizielle Hue-App dafür nutzen.

Apple Vision Pro 2024 Header

Apple plant neue Smart-Brille für 2026, stoppt Kamera-Smartwatch

Als Teil seiner Strategie zur Stärkung im Bereich künstliche Intelligenz plant Apple die Markteinführung einer eigenen Smart-Brille bis Ende 2026.…

22. Mai 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Smart Home / ...
Weitere Neuigkeiten
Mein Tipp der Woche: Anker MagGo Powerbank (mit Apple Watch)
in Kommentar
Bezahlen Bank Computer
Fast die Hälfte aller Hotels in Deutschland von Buchungsbetrug betroffen
in Handel
Netflix Logo 2025 Neu
Netflix Neuheiten im September 2025 – diese Serien und Filme erwarten euch
in News
Enbw
EnBW errichtet weiteren Schnellladepark in Hessen
in Mobilität
Xxxlutz Launcht Ki Influencerin Lucy
Deutsche Händler investieren 7 % des Werbebudgets in Influencer
in Handel
Honor Magic V3 Halb Aufgeklappt
HONOR steigert Marktanteil bei Foldables in Europa deutlich
in Tablets
Apple Siri Header
Apple prüft auch Google Gemini als Grundlage für neues Siri
in Dienste
Db Gibt Startschuss Für Wasserstoffbusse 
Fahrgäste wünschen sich einfacheren Zugang zu ÖPNV-Tickets
in Fintech
Google
Google Taschenrechner 9.0 erhält Material 3 Expressive Redesign
in News
O2 O2 Telefonica Germany
O2 überrascht Bestandskunden mit neuem Unlimited on Demand Pack
in Tarife