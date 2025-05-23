Philips Hue: Es gibt Probleme mit Amazon Alexa

Seit ein paar Tagen häufen sich die Meldungen, dass Amazon Alexa derzeit mit ein paar Problemen bei der Steuerung von Philips Hue kämpft. Auch die Kommentare beim Alexa-Skill nehmen zu. Signify hat die Probleme bei Golem offiziell bestätigt.

Man spricht von einer „kleinen Anzahl“ an Nutzern, aber man findet im Netz auch Hinweise, dass das schon seit Wochen so geht. Die Quelle kämpft laut eigenen Angaben seit bald einem Monat mit Problemen, zwei Hue-Systeme gehen nicht.

Laut Signify arbeitet man mit Amazon an den Problemen, man habe die aktuellen Fälle „identifiziert“. Eine Lösung gibt es allerdings noch nicht. Wer betroffen ist, der muss also einen anderen Dienst oder eben die offizielle Hue-App dafür nutzen.